Противозаконные действия Али Керимли направлены только на то, чтобы привлечь к себе внимание, и являются его очередным политическим шоу. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Мамедов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что подобными противозаконными действиями Керимли пытается создать образ "страдальца".

"Как может быть, что человек, именующий себя демократом, говорящий о верховенстве права, при необходимости нарушает закон, осуществляет противозаконные действия, создавая при этом образ пострадавшего?", - задался вопросом Мамедов.

Депутат подчеркнул, что призывы Али Керимли к участию в так называемой благотворительной акции, на самом деле нацелены на нарушение стабильности и правовых основ государства, и преследуют грязные цели.

"Видимо, Али Керимли снова осуществляет чьи-то заказы. Однако наш народ никогда не верил, и не будет верить таким людям. Потому что, все хорошо помнят, что они делали в период пребывания у власти", - сказал Мамедов.