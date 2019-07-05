Экс-президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян отказался говорить с журналистами о карабахской проблеме.

"Пусть жара спадет, поговорим", - так ответил он на вопрос журналистов по поводу переговорного процесса по карабахскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на Verelq.

"Сегодня отнюдь не тот день, когда нужно отвечать на подобные вопросы, пусть жара спадет, поговорим", - сказал Серж Саргсян в беседе с журналистами в селе Ахдзг Арагацотнской области, отвечая на вопрос, следит ли он за развитиями вокруг Карабаха.