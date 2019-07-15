Пока второй президент Армении Роберт Кочарян делает себе пиар, сидя за решеткой, третий глава Армении - Серж Саргсян, продолжает пользоваться радостями жизни и не собирается отказываться от своих "президентских" привычек.

Как сообщают армянские СМИ, бывший президент Армении был сфотографирован в бассейне немецкого курорта Баден-Баден. На фото, опубликованном в Facebook, можно увидеть бывшего армянского лидера в желтых плавках, заходящего в воду.

Стоит напомнить, что Баден-Баден не раз и ранее становился местом отдыха Сержа Саргсяна. Особой любовью экс-президента и экс-премьер-министра Армении пользовались местные казино, а также горячие источники. Саргсян, как правило, делал выбор именно в пользу Баден-Бадена, предпочитая заграничные курорты местам отдыха в Армении и оккупированном Карабахе.

Как правило. На отдыхе Саргсяна сопровождали высокопоставленные чиновники и олигархи. В частности, Гагик Царукян. По некоторым сведения, удовольствия Сержа оплачивали тоже они.

Кто на этот раз финансирует и сопровождает Саргсяна, не сообщается.

Султан Керим