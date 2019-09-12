Азербайджан - одна из немногочисленных стран региона и мира, которая еще в 1998 году упразднила министерство печати и информации и однозначно отказалась от государственного регулирования СМИ.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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