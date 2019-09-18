В рамках официального визита в Ватикан министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с конгрегатом по делам Восточных Церквей Ватикана кардиналом Леонардо Сандри. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Вспомнив свой визит в Азербайджан, кардинал Сандри поделился приятными впечатлениями о нашей стране.

Он отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги в вопросе пропаганды межрелигиозного и межкультурного диалога, наша страна в связи с этим проводит мероприятия международного значения.

Он дал высокую оценку поддержке Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой делу сохранения Всемирного культурного наследия.

Коснувшись важности развития двусторонних связей между Азербайджаном и Ватиканом, министр Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворение тем, что в рамках нынешнего визита в этой связи подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в культурной и академической сферах между Папским восточным институтом и Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел.

Министр пригласил кардинала на предстоящий 14-15 ноября этого года в Азербайджане II Бакинский саммит религиозных лидеров мира.

На встрече также состоялось обсуждение ряда региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.