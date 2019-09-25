Предстоящий визит в Ереван президента России Владимира Путина продолжает обрастать подробностями и слухами.

Как пишет газета "Грапарак, армянская сторона сделала все, чтобы Путин приехал в Армению на день раньше с ночевкой, однако не пришли к соглашению - он примет участие в пленарном заседании ЕАЭС и вернется.

До проведения 1 октября в Ереване саммита ЕАЭС остались считанные дни. Однако большая суматоха творится как с заседанием, так и в связи с прибытием высокопоставленных гостей: армянский истеблишмент был застигнут врасплох, особенно, в связи с предстоящим визитом Путина, отмечает "Грапарак".

"Раньше никогда не было такого, чтобы В. Путин опоздал даже на полсекунды на запланированное в Армении мероприятие, на этот раз мы запланировали начать заседание утром, но, по крайней мере, на данный момент планируется, что Путин прибудет во второй половине дня, и заседание, скорее всего, начнется в полдень", - сообщил изданию высокопоставленный источник в МИД.

Что касается того, состоится или нет встреча Путина с Николом Пашиняном, то, по словам источника армянского издания, пока ясности в этом вопросе нет. Неизвестно также, 1 октября начнутся мероприятия, или 30 сентября.

"Думаю, что ничего хорошего от приезда Владимира Путина армянам ждать не стоит". - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Напряжение с РЖД не проходит просто так, считает наш собеседник. Это российские активы, на которые покусились армяне, не понимающие, что не способны сами дать толчок своей железной дороге.

"Значит полная изоляция и только полеты самолетами. Есть ощущение, что и грузины скоро перекроют дорогу представителям "древней нации"", - сказал Михайлов.

Российский эксперт отметил, что по имеющейся у него информации, двусторонняя встреча Путин-Пашинян в Ереване не запланирована.

"Президент России выступит на саммите, но это не значит что ему интересен Никол Пашинян. Ереван, как и прежде, ерзает, пытаясь усидеть на нескольких стульях. Впрочем, это обычная вековая практика армянского истеблишмента, от которой в итоге страдает простой народ. Думаю, что Армения в итоге выберет другого лидера , способного восстановить братские отношения с Россией до того, как они разорвутся окончательно. А пока Путин, на мой взгляд, будет игнорировать Пашиняна максимально, насколько это будет позволять дипломатический этикет", - резюмировал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева