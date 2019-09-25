Подтверждено, что 1 октября в Ереван прибудет президент России Владимир Путин. Было много споров и обсуждений на эту тему, но накануне из Москвы подтвердили, что Путин, вроде бы, приедет. Только на несколько часов, но все же прибудет в Ереван.

Цель визита - участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится в Ереване.

Содержание самого заседания и предстоящие обсуждения волнуют армянское общество меньше всего. Оно разделилось на две половины. Одна - за визит президента России, другая - против. На какой стороне находится премьер-министр Никол Пашинян, определить трудно - он постоянно скачет с одной позиции на другую, ни на одной не задерживаясь надолго.

В общем-то не секрет, что глава правительства Армении в бытность оппозиционером занимал антироссийскую позицию. Он был одним из активистов антироссийского фронта, делал соответствующие заявления, вносил в парламент соответствующие резолюции и поправки. Хотя лично в антироссийских акциях будучи депутатом уже не участвовал.

Для Армении визит Путина всегда был страшно ожидаемым событием. Не многие знают, что в Армении пройдет мероприятие ЕАЭС, но все знают, что в такой-то день в Ереван прибудет Путин. Для чего - не важно.

Но это позиция обывателя. Позиция же властей Армении еще любопытнее.

Издание politik.am со ссылкой на свои источники сообщило, что в Ереване готовятся к встрече президента России по двум фронтам. Первый из них будет касаться официальных мероприятий, а второй - организации акций протеста против Путина. В этих целях различные представители власти консолидируют молодежь, которая будет участвовать в акциях протеста против Путина. К акциям присоединятся также участники из Грузии.

По данным издания, работу активистов с армянской стороны координирует депутат парламента от фракции "Мой шаг" Ованнес Ованнисян, а связанные с участием в акциях граждан Грузии вопросы решает член партии "Гражданский договор" Арсен Харатян. В планируемых акциях могут принять участие также представители партии "Сасна црер".

Этими акциями протеста власти хотят продемонстрировать президенту РФ, что в Армении присутствует недовольство проводимой Россией политикой. Власти хотят также довести до российской стороны месседж о том, что в случае, если у руля государства будут не они, к власти могут прийти более радикальные силы, способные пойти на разрыв отношений с Российской Федерацией, пишет politik.am.

Сомнительно, что публикация politik.am является дезинформацией. Двоякая политика, подножки и удары в спину полностью в характере проводимой Арменией политики.

В свете этой новости становится ясна цель недавней встречи Никола Пашиняна с руководством террористической партии "Сасна црер". Стороны обсудили организацию антироссийских мероприятий. Лозунги на этих акциях, скорее всего, будут максимально радикальными, чтобы лучше оттенить "лояльную" политику премьер-министра Пашиняна в отношении Москвы.

Безумный план. Впрочем, какие еще проекты могут быть у безумного правительства.

Зульфугар Ибрагимов