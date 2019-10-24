Президент Джибути Исмаил Омар Гелле в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Джибути Исмаила Омара Гелле встречали заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и другие официальные лица.