https://news.day.az/politics/1169012.html Президент Джибути Исмаил Омар Гелле прибыл в Азербайджан
Президент Джибути Исмаил Омар Гелле прибыл в Азербайджан
Президент Джибути Исмаил Омар Гелле в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Джибути Исмаила Омара Гелле встречали заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и другие официальные лица.
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