В последние дни в Армении набирает обороты скандал, связанный с намерением властей ограничить вещание ряда российских телеканалов.

29 января в беседе с журналистами председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян заявил, что в Армении есть несколько зарубежных телеканалов, которые могут сформировать у армянских зрителей негативное мнение о другой стране.

"К примеру, о грузинах, украинцах, поскольку у этого государства с ними враждебные отношения. А Грузия - наш сосед, наш союзник. Есть западные компании, врагом или противником которых является Иран, и они могут транслировать антииранский контент на этом телеканале", - сказал Акопян, в то же время выразив уверенность, что соответствующее регулирование должно быть закреплено законодательством Армении в ближайшем будущем.

Это интересный поворот, потому что до сих пор желание избавиться от российских телеканалов объяснялось Ереваном исключительно с точки зрения борьбы с "антиармянской агитацией". Так, в апреле 2019 года депутат от блока "Мой шаг" Нарине Тухикян в парламенте во время доклада Национальной комиссии по телевидению и радио о деятельности на 2018 год подняла вопрос ограничения вещания ряда российских телеканалов ("Мир", "ОРТ" и "Россия 1") за передачи "антиармянского, армянофобского" содержания.

По мнению Акопяна, российские телеканалы "несут угрозу национальной безопасности" Армении.

На это возмутительное заявление отреагировало посольство РФ в Ереване.

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.

При этом в российском диппредставительстве отметили, что "с удивлением узнали из комментария Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении". Посольство заявляет, что в единственной, состоявшейся достаточно давно, беседе посла России Серегея Копыркина с Акопяном озвученные им намерения создать "минимальный социальный пакет" без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению.

"При этом, со стороны главы дипмиссии было отмечено, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов. В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение", - говорится в заявлении.

Таким образом, скандал расширяет масштабы. Если российская дипмиссия посчитала необходимым ответить, значит, в Москве к заявлениям Акопяна начали относиться серьезно. А это очень плохая новость для Еревана.

Зульфугар Ибрагимов