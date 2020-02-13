Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана дает Армении все больше и больше поводов для истерик. Имя главы общины Турала Гянджалива постоянно склоняется в армянских СМИ и не дает покоя МИДу. Не ошибемся, если скажем, что Азербайджанская община НК в последнее время стала чуть ли не главным героем заявлений, доносящихся из Еревана. Особенно после выборов, на которых глава общины получил большинство голосов по ханкендинскому избирательному округу и прошел в парламент.

Накануне в соцсетях распространилась информация о встрече личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика с руководителем Азербайджанской общины. Было опубликовано соответствующее фото, а также указано, что Каспршик поздравил Гянджалиева с избранием в Милли Меджлис.

Община уже выступила с заявлением по этому поводу, исключающим всякие сомнения, которыми, судя по публикациям в армянских СМИ, тешат себя в Армении.

В нем сообщается, что 13 февраля в офисе азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана состоялась встреча членов и руководителя общины Турала Гянджалиева со специальным представителем ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, послом Анжеем Каспршиком. В ходе встречи дипломат поздравил Турала Гянджалиева с избранием депутатом на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече было отмечено, что в последнее время азербайджанская община Нагорного Карабаха провела много встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджане, другими официальными лицами и общественными деятелями, и на каждой из них была выражена готовность азербайджанской общины к совместному проживанию с армянской общиной в условиях мира и в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики, отмечено в заявлении.

Эта новость вызвала в Армении взрыв эмоций. Общий лейтмотив сводного хора голосов такой: "этого не может быть", "азербайджанцы все врут", "Каспршик не мог так поступить", "как он мог" и все такое прочее.

Власти и МИД Армении пока молчат. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нагдалян утомилась, отвечая на бесконечные вопросы по поводу избрания депутата, представляющего Нагорно-Карабахский регион, и успокаивая растревоженное армянское общество. Но эксперты и общественники бьют тревогу.

"Требую, чтобы глава МИД Армении прямо сейчас связался с Анджеем Каспршиком.", - написал на своей странице в Facebook бывший руководитель Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян. Он требует, чтобы МИД связался с дипломатом, выразил ему свое армянское "фи" и потребовал опровержения, а в случае отказа армянская сторона должна прекратить любые переговоры до уточнения их повестки, написал Варданян.

А вот эксперт Тарон Ованнесян не хочет верить своим глазам и в беседе со СМИ утверждает, что "A. Каспшик не имеет права делать необъективные заявления в качестве посредника, и я не думаю, что он это сделал. Если бы он сделал такое заявление, он бы нарушил свой мандат и был бы вынужден отказаться от своей работы"...

Истерика армянской стороны понятна. Международные организации, даже связанные с процессом урегулирования конфликта, никогда не поздравляют представителей оккупационного режима в Карабахе с "избранием" на тот или иной незаконный пост. Несомненно, после ожидающихся в конце марта на оккупированных территориях очередных фейковых "выборов", страны-посредницы в очередной раз заявят о непризнании их итогов. Это бесит Ереван, но ничего с этим он поделать не может.

Ереван сделал все, чтобы не допустить повышения внимания посредников к фактору азербайджанцев Карабаха, будто никаких азербайджанцев там вроде, как и не было. Прямо как в Армении. Армянская дипломатия не жалела на это сил и ресурсов, но активизация Азербайджанской общины НК смешала армянам карты.

Поздравление Каспршика Гянджалиеву можно смело расценивать как факт признания фактора азербайджанской общины. Как легитимной серьезной структуры, роль и место которой в процессе урегулирования карабахского конфликта уже почти определены.

Зульфугар Ибрагимов