Армянский национализм, мало чем отстающий по градусу агрессии и этнической спеси от экстремизма, - это явление, которому до последнего времени уделялось недостаточно внимания в России. В РФ наличие такого опасного явления старались не замечать, а подчас и отрицать вовсе. Но наглость, с которой действуют армянские националисты, переходит в последнее время все границы, и отрицать или не замечать проблему уже невозможно.

На днях в российских СМИ и соцсетях появилась информация о молодежной экстремистской группировке, созданной якобы для защиты "армянских ценностей" и против кровосмешения... в России. Как стало известно из соцсетей, члены молодежного движения AspeT разгуливают по московским кафе и торговым центрам, ищут армянских девушек в компании русских парней и набрасываются на них с нравоучениями, стыдя соплеменниц за такое "непристойное поведение". Эти безобразные сцены снимаются на видео. Первоначально ролики выставлялись только в закрытой группе ВКонтакте AspeT, а потом разошлись по интернету, благодаря чему привлекли к себе внимание и вызвали скандал.

"На мой взгляд то, что произошло, это не просто одиночный случай. Об этом необходимо кричать уже во всеуслышание. Совершенно очевидно, что когда власти стараются в силу терпимости заминать подобные инциденты, это приводит к вседозволенности", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, не секрет что в России активно пропагандируются идеи Нжде среди армянской молодежи, и, соответственно, появление таких нацистских группировок, как AspeT, есть результат терпимости со стороны государства и вседозволенности, которую ощущают некоторые представители армянского населения РФ.

"У девушки мама русская, а папа армянин, или же наоборот? Так у нас, на юге России таких браков масса, и это нормально. Люди любят друг друга и заключают браки. А теперь получается, что в России есть нацистское движение, способное расшатать ситуацию с межнациональными отношениями. Представляете, если подобное начнет происходить повсеместно в Краснодарском крае и Ростовской области? И что тогда станут говорить власти, ратующие за нераспространение экстремизма среди армянской молодежи?" - отметил Михайлов

Совершенно очевидно, считает российский эксперт, что необходимо срочно усмирять подобных деятелей - признавать организацию экстремистской на территории России, а ее апологетов сажать, и надолго. Нельзя молчать. Они не молчат, когда что-то угрожает их деятельности, сразу поднимают крик, говоря об экстремизме и якобы унижении бедных армян со стороны русских.

"И это у нас, в России. Представляете если бы подобное произошло в Армении? Может, оно и к лучшему, что там не осталось русских - целее будут. Зато в России можно давить на слезу и жаловаться, используя законодательство в своих интересах. А что же тогда делать самим русским и иным, отмечу, коренным народам России, столетия живущим на ее территории армянам, которые давно стали русскими по менталитету в отличие от приезжих иммигрантов?" - возмутился наш собеседник.

Этот конфликт уже описали в центральных СМИ России, таких, как "Царьград". Это, считает Евгений Михайлов, означает, что, скорее всего, из случившегося силовыми структурами, занимающимися экстремизмом, будут сделаны кардинальные выводы.

Лейла Таривердиева