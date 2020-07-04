Мазахир Эфендиев: Азербайджан выдвигает инициативы глобального значения по борьбе с коронавирусом

С начала глобальной пандемии COVID-19 под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджанская Республика выдвинула необходимые инициативы и предприняла практические шаги по укреплению международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Мазахир Эфендиев, передает Day.Az.

По его словам, поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Движения неприсоединения о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН со стороны порядка 130 государств-членов ООН является еще одним свидетельством большого доверия и уважения к Азербайджану международного сообщества.

"Такая реакция на инициативу Президента Ильхама Алиева, которая создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией, является наглядным подтверждением их уважения к Азербайджану и его лидеру.

Специальная сессия будет способствовать полной мобилизации международного сообщества перед лицом пандемии и внесет позитивный вклад в поиск глобального ответа на эту угрозу.

По инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая этого года был проведен саммит в формате видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с пандемией. Движение неприсоединения, объединяющее в себе 120 стран, является второй по величине политической организацией в мире после ООН. Ранее по инициативе Президента Ильхама Алиева был проведен саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный борьбе с пандемией.

В то же время, Азербайджан сделал добровольное пожертвование Всемирной организации здравоохранения и предоставил гуманитарную помощь более чем 30 странам, показав пример глобальной солидарности в борьбе с COVID-19.

Пандемия коронавируса, которая имеет глобальный характер, представляет угрозу для безопасности всех народов. К сожалению, до сегодняшнего дня ни на национальном, ни на глобальном уровнях не найдено эффективного средства для борьбы с вирусом. Для этого миру безотлагательно нужны новые инициативы. Потому что каждый потерянный день означает потерю людей. Эти люди не просто показатели статистики, а чьи-то отцы, матери, братья, сестры или друзья. Все должны следовать правилам карантинного режима, введенного в мире, в том числе и в Азербайджане, мы должны защищать себя, свои семьи и, наконец, наше общество", - сказал депутат.

По словам Эфендиева, продолжение пандемии COVID-19 еще раз демонстрирует, что есть большая необходимость и потребность срочного и безотлагательного единения стран на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую также называют мировым парламентом, на уровне глав государств и правительств для обсуждения и поиска решений для глобальной катастрофы COVID-19.

"Выдвижение и достижение поддержки такой инициативы следует рассматривать как логичный, продуманный шаг Азербайджана и его политического руководства, которое глубоко осведомлено о работе ООН. Однако в то время как весь мир поддерживает важность глобальной солидарности в борьбе против COVID-19, Армения, выступая против этой глобальной инициативы, позорит себя в системе ООН и на международной.

Страны, поддерживающие инициативу Президента Азербайджана, представляют все регионы мира. Среди этих стран, обладающих разной мощью и возможностями, есть как постоянные члены Совета Безопасности ООН, так и малые островные государства. В письмах, адресованных Генеральному секретарю ООН различными государствами по этому вопросу, подчеркивается, что инициатива Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи была своевременной и крайне необходимой.

Сегодня весь мир, включая нашу страну и наших граждан, нуждается в эффективном средстве против этого опасного вируса. Поэтому инициатива нашей страны высоко оценивается как мировым сообществом, так и нашим обществом.

Продолжение пандемии COVID-19 еще раз показывает, что есть насущная необходимость, серьезная потребность в срочном собрании стран на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств для поиска путей выхода из ситуации", - сказал Мазахир Эфендиев.