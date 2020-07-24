https://news.day.az/politics/1256077.html МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне
МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне
Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне.
Как передает Day.Az, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала по поводу выступления премьер-министра Армении Пашиняна на заседании правительства, проведенном 23 июля.
По ее словам, мнения, озвученные Пашиняном на этом заседании, очередной удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре