МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне

Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне.

Как передает Day.Az, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала по поводу выступления премьер-министра Армении Пашиняна на заседании правительства, проведенном 23 июля.

По ее словам, мнения, озвученные Пашиняном на этом заседании, очередной удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

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