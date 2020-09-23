Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта

ООН и ЕС должны напомнить международному сообществу о необходимости выполнять принятые ранее резолюции, сказал в среду Trend сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, передает Day.Az.

Cерагельдин отметил, что когда дипломаты встречаются для обсуждения важных вопросов, они должны стараться, чтобы т.н. "замороженным конфликтам" уделялось должное внимание, продвинуть их к справедливому решению.

"Среди данных конфликтов нагорного-карабахский конфликт является важной и заслуживающей внимания проблемой. Несколько месяцев назад Попечительский совет международного центра Низами Гянджеви выступил с заявлением, в котором призвал все стороны избегать применение оружия и продолжать - как это делает Азербайджан - добиваться разрешения конфликта мирным путем", - сказал Серагельдин.

Он отметил, что ООН, в год своего 75-летия, а также ЕС, должны использовать свои возможности, чтобы задействовать все доступные дипломатические каналы в целях содействия окончательному и справедливому урегулированию данного конфликта.

"ООН и ЕС должны напомнить международному сообществу о необходимости выполнять принятые ранее резолюции, особенно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, решать глобальные вызовы настоящего и закладывать основы для лучшего будущего", - сказал Серагельдин.