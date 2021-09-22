Даже армяне хохочут над Макроном

21 сентября Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост в Facebook, где он поздравил президента Армении Армена Саргсяна с Днем независимости. Как и в предыдущие разы, Макрон написал публикацию на армянском языке, желая сделать приятное "закадычным друзьям".

Однако повторяющаяся практика президента Франции, похоже, стала надоедать даже армянскому обществу. В армянском сегменте соцсетей уже не скрывают насмешек над Макроном.

Макрон не был скуп на слова в своем поздравлении. При этом его тезисы выглядели абсолютно неубедительно и фальшиво. Начнем по порядку. Президент Франции заявляет, что "армянский народ в течение 30 лет сумел построить современное демократическое государство и укрепить деятельность своих институтов".

К сведению Макрона, после так называемой "бархатной революции" в Армении всё так же продолжаются репрессии против собственных граждан. Далеко ходить не приходится. Буквально вся Армения уже около месяца бурлит новостями по поводу ареста оппозиционного депутата, профессора Армена Чарчяна, который подвергся травле со стороны правительства за альтернативную точку зрения, вследствие чего у него выявили воспаление легких и резко ухудшилось состояние. Вот она, демократия по-армянски.

Далее следует странная фраза президента Франции: "В установлении мира в регионе Франция хочет сыграть свою роль, и именно поэтому она рядом с Арменией. Она рядом, чтобы помочь ей преодолеть проблемы, с которыми она сталкивается спустя год после кровопролитной войны в Карабахе. В связи с этим Франция особенно будет привержена делу сохранения богатого культурного наследия региона, которое отражает уникальность и богатство Южного Кавказа".

Упоминание слов "мир и Армения" со стороны Макрона вообще не выдерживает никакой критики. На протяжении почти 30 лет Армения держала под оккупацией 20% международно признанных территорий Азербайджана, что стало причиной исхода миллиона азербайджанцев, коренных жителей Карабаха. Армянские головорезы несут ответственность за убийства тысяч ни в чём не повинных мирных жителей. Армения не хотела мира ни тогда, ни сейчас, несмотря на убаюкивающие разум высказывания действующих властей. Мир в регионе наступил именно благодаря доблестным солдатам азербайджанской армии, которые восстановили историческую справедливость.

В конце своего поздравительного письма мсье Макрон и вовсе поплыл в облаках: "И наконец, для стабилизации ситуации на Южном Кавказе в пользу регионального развития и процветания, мы не пожалеем никаких усилий для поиска прочного решения конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это подразумевает и возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы. Франция как страна-сопредседатель готова содействовать в этом вопросе", - так выглядит его цитата.

О том, что США устами посла Армении пытались запрыгнуть в последний вагон ушедшего поезда, мы писали ранее. Похоже, что Макрон такой же любитель подобных экстремальных действий. У Минской группы ОБСЕ было около двух десятков лет и масса возможностей, чтобы принудить Армению к миру, то есть возврату оккупированных территорий. Но сопредседатели организации палец о палец не ударили для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, ограничиваясь пустыми декларативными заявлениями.

Таким образом, заявления Макрона можно охарактеризовать как иррациональные и явно не отвечающие нынешним реалиям. В погоне выдать желаемое за действительное президент Франции дает ложные надежды армянскому руководству. В итоге у правительства Армении формируется неверное мнение, что можно будет вести ещё какие-то переговоры c Азербайджаном, причём бесконечно.

А Макрону есть над чем призадуматься. Если летом этого года над президентом Франции подшучивали дети в связи с нашумевшим инцидентом из-за пощечины, то сейчас он превратился в объект насмешек даже среди армян.