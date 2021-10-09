https://news.day.az/politics/1389776.html В Азербайджан доставлены четверо детей, содержавшихся в детдоме в Турции - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
В Азербайджан доставлены четверо детей, содержавшихся в детдоме в Турции - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
9 октября 2021 года четверо детей - граждан Азербайджана, находившихся в детском доме Искендерун турецкой провинции Хатай, были репатриированы на родину.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, они были доставлены в Азербайджан в результате поэтапных мер, принятых азербайджанским правительством.
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