Министр окружающей среды и градостроительства Турции посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны

12 октября делегация, возглавляемая находящимся с визитом в Азербайджане министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курумом, вместе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация прибыла в Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

С уважением была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Делегация посетила также Шехидляр хиябаны, где с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя свободы и суверенитета нашей страны, возложили цветы на их могилы, также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в нашем городе работе по благоустройству и созиданию.

Затем делегация посетила в Шехидляр хиябаны монумент "Турецкое шехидство", воздвигнутый в память о павших турецких воинах в боях за освобождение Баку от большевистско-армянских войск в 1918 году, возложила цветы к обелиску, на котором написаны их имена и фамилии. Мурат Курум оставил запись в Книге памяти.

Министр отметил, что покоящиеся здесь шехиды вместе с азербайджанскими братьями сражались против врага. Этим они доказали, что мы одна нация, два государства. Спустя годы, вдохновившись этим героизмом, наши азербайджанские братья освободили Карабах от оккупации.