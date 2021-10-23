Зангилан превратится в подобие Парижа в Азербайджане

Турция вносит вклад в формирование современного агропарка в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные инфраструктурные проекты: прокладываются дороги, возводятся электростанции, строятся населенные пункты, предпринимаются шаги по развитию сельскохозяйственного сектора. Посильный вклад в данный процесс вносят турецкие компании и специалисты.

При поддержке турецких компаний в приграничном с Арменией Зангиланском районе республики формируется современный агропарк, строятся теплицы, животноводческая ферма, предприятие по производству комбикорма, закладываются фруктовые сады.

На территории агропарка возведен памятник героям Карабахской войны, построена мечеть, жилые дома и территория для отдыха.

Для удовлетворения потребностей парка в электроэнергии, в Зангилан доставлены агрегаты, преобразующие отходы в энергию. Кроме того, установлены солнечные панели.

Все работы в парке осуществляются под контролем турецких и азербайджанских инженеров.

В беседе с агентством "Анадолу" руководитель проекта агропарка Ясин Явуз рассказал, что территории, на которых формируется агропарк, в период армянской оккупации были заброшены.

"Это очень плодородные земли, богатые водными ресурсами. Азербайджанские и турецкие инженеры работают сообща. Все работы осуществляются за счет инвестиций азербайджанского государства. Проекты инфраструктуры реализуются быстрыми темпами. Через год-два мы даже не узнаем этих мест. Это будет подобие Парижа в Азербайджане", - сказал Явуз.