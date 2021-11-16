После кризиса с подводными лодками Франция ищет свое место в Индо-Тихом океане

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После "удара в спину" Австралии и нового альянса Канберра-Вашингтон-Лондон карты в Индо-Тихоокеанском регионе были перетасованы. Какое место и какая роль отводится Парижу в этом стратегически важном регионе?

После пощечины от Австралии Франция хочет вернуться в седло. Отмена Канберрой 15 сентября мегаконтракта на закупку подводных лодок и объявление о стратегическом альянсе "Аукус" между Австралией, США и Великобританией - тяжелый удар. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан не скрывал этого факта и даже говорил об "ударе в спину" со стороны своих союзников.

На самом деле, помимо промышленных последствий, этот разворот препятствует амбициям Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, "этой оси, которая идет от Лос-Анджелеса до Момбасы в Кении", как говорит геополитолог Сандрин Тейсоннейр, автор специализированного сайта Asianyst. Сегодня там проживает 60% населения и производится две трети мирового ВВП. Здесь также сосредоточены огромные проблемы безопасности. Таким образом, заявление Австралии меняет геополитическую ситуацию в регионе, стратегическое значение которого в последние годы продолжает расти. "Внезапно французские интересы оказались в стороне, - отмечает Сандрин Тейсоннейр. В качестве доказательства она указывает на карту, опубликованную журналом The Economist через несколько дней после объявления Австралии. "Если вы посмотрите на нее, то увидите вертикальную линию, которая идет от Японии до Австралии, охватывая Индонезию, часть Юго-Восточной Азии, Китайское море и Индию, и из-за которой Франция исчезает с карты.

Однако, помимо исторических связей со своими бывшими азиатскими колониями, Франция часто стремится подчеркнуть, что она является "суверенной нацией" в Индо-Тихом океане благодаря своим семи заморским территориям (Реюньон, Майотта, Новая Каледония, Французская Полинезия, Уоллис и Футуна, Клиппертон, Эпарские острова и Французские Южные и Антарктические территории), где проживает 1,6 миллиона человек. Эти территории делают его второй по величине морской зоной в мире. Не говоря уже о 7 000 или около того военнослужащих, постоянно базирующихся в этом районе.

Умножение и углубление отношений

Поэтому на него необходимо рассчитывать. Итак, после кризиса, вызванного заявлением Австралии, Париж пытается показать, что он остается в игре, умножая признаки сближения со странами зоны. Например, 30 октября в кулуарах G20 в Риме Эммануэль Макрон был замечен рядом со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. А председательствующая Франция сообщила, что две страны "решили работать над настоящим усиленным стратегическим партнерством в Индо-Тихоокеанском регионе", уточнив, что это партнерство "будет сосредоточено, в частности, на вопросе экологического перехода, на поддержке занятости и роста в Индонезии и на восстановлении после Ковида".

В тот же день была организована встреча между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции. Две страны, заявили в Елисейском дворце, что демонстрируют "общую волю идти дальше в индо-тихоокеанской стратегии, как в ее двусторонних, региональных, так и международных аспектах". Французское председательство не преминуло подчеркнуть, что они "отметили большое сближение Франции и Индии по принципам, которыми мы должны руководствоваться в наших действиях в Индо-Тихоокеанском регионе: доверие, независимость и единство". И уточнить, что "именно с Индией Франция изначально определила свою индо-тихоокеанскую стратегию в 2018 году".

Та же риторика была использована, опять же на G20, в отношении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В Елисейском дворце говорится: "Они договорились работать вместе, чтобы сделать Индо-Тихоокеанский регион пространством стабильности и процветания и защищать демократические ценности, а также принципы суверенитета и независимости".

И дипломатические усилия, похоже, продолжаются, поскольку премьер-министр Франции принял своего вьетнамского коллегу с официальным визитом с 3 по 5 ноября. В ходе встречи главы двух правительств настояли на своей "решимости углубить стратегическое партнерство, заключенное в 2013 году", говорится в пресс-релизе Елисейского дворца. Далее говорится, что Жан Кастекс и Фам Минь Чинь договорились "интенсифицировать обмены и контакты на высоком уровне и углубленно работать над новым этапом франко-вьетнамского партнерства в таких областях, как спутники, а также другие структурированные высокотехнологичные проекты стратегического характера с целью повышения уровня их партнерства".

Это "усиление работы" отражает "необходимость диверсификации и углубления нашего сотрудничества в регионе, а также желание придать большую видимость существующим партнерским отношениям", - говорит Дельфина Аллес, профессор политологии в Inalco. И не только полагаться на крупные страны (Япония, Австралия и т.д.). Она отмечает, что Франция давно поддерживает тесные отношения, в том числе в области оборонного сотрудничества, с Индией, которая недавно приобрела около 40 самолетов Rafale, и Индонезией, с которой у нее стратегическое партнерство с 2011 года.

"Возможно, пришло осознание того, что для активизации сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мы должны сначала укрепить двустороннее сотрудничество с ключевыми государствами. Так обстоит дело с Индонезией, которая продвигает индо-тихоокеанскую стратегию организации.

Но не только Франция заинтересована в диверсификации своих партнерских отношений. Как отмечает специалист, альянс Aukus "также создает спрос со стороны государств региона, которые стремятся не класть все яйца в одну корзину". Оставаться автономным, т.е. держать Пекин на расстоянии, не попадая под власть Вашингтона. По словам Дельфины Аллес, эти различные встречи и декларации являются для них способом "нанести удар, пока железо еще горячо". "Умножение сотрудничества, чтобы не оказаться в плену сдерживающей двусторонности". Это немного новая интерпретация традиции неприсоединения в регионе, где она зародилась", - объясняет она.

Такие страны, как Индонезия и Малайзия, не скрывают своей обеспокоенности по поводу Aukus а китайский дипломатический представитель Чжао Лижань заявил, что "это сотрудничество между США, Великобританией и Австралией в плане ядерных подводных лодок серьезно подрывает региональный мир и стабильность". Перед лицом милитаризма, который, похоже, берет верх в регионе, и воинственной риторики по поводу возможного американского вмешательства на Тайване, "Франция может занять свое место", - говорит Сандрин Тейсоннейр. Эта новая игра, возможно, дает Франции возможность заново определить свою позицию в регионе. "Потому что, помимо темы альянсов и дипломатического баланса, который должен быть достигнут в регионе, помимо того, кто против кого и кто с кем, вопрос в том, для чего? Продаем ли мы оружие или работаем над мягкой силой, образованием, научными направлениями, экономическим развитием, зеленой и голубой экономикой? Какую роль Франция хочет играть в этом кипящем пространстве? По мнению геополитолога, мы находимся в "моменте истины", и "Франция, возможно, находится в поворотной точке". "Может ли Франция вести дискурс нераспространения, сохраняя статус ядерной державы как члена Совета Безопасности и привязанность к ядерным технологиям? Это другой вопрос.

Возможен ли "третий путь"? "Возможно, в следующем году у нас будет больше информации. В начале 2022 года Франция должна принять ротационное председательство в Европейском Союзе, и Париж подчеркнул, что Индо-Тихий океан будет приоритетом его председательства", - отмечает Жан-Люк Расин, почетный директор по исследованиям CNRS и старший научный сотрудник Центра Азии. В любом случае, ЕС недавно принял текст общей политики в отношении Индо-Тихоокеанского региона. "Исследователь считает, что это может быть признаком коллективного осознания необходимости позиционировать себя и действовать в Индо-Тихоокеанском регионе.