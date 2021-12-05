Призыв Папы Франциска на Кипре и в Греции к более братскому Средиземноморью

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Во время своей восьмой поездки в регион понтифик намерен сосредоточиться на проблеме миграции и сближении с православным миром.

Сесиль Шамбро

Папа Франциск приступил к новому этапу своего средиземноморского паломничества, в рамках которого посетит Кипр и Грецию со 2 по 6 декабря. Это будет уже восьмой с начала его понтификата, после острова Лампедуза в 2013 году, Святой Земли, Албании и Турции в 2014 году, греческого острова Лесбос в 2016 году, Египта в 2017 году и Марокко в 2019 году. К ним можно добавить Ирак, в марте, из-за последствий, которые события в этой стране оказывают на соседние государства. И, возможно, однажды в Ливане, куда он очень хочет попасть, как только это станет возможным. Он принял премьер-министра Наджиба Микати 25 ноября в Риме.

Эта серия визитов подчеркивает то значение, которое первый американский Папа, как никогда ранее, придает "этому важнейшему региону мира, физическому и духовному месту, где наша цивилизация сформировалась в результате встречи нескольких народов", как он объяснил в феврале 2020 года, во время встречи епископов Средиземноморья в Бари (Италия). Более того, Ватикан объявил, что понтифик примет участие в новой встрече такого рода в феврале 2022 года во Флоренции. Около сотни мэров городов Средиземноморья и столько же епископов соберутся вокруг темы: "Средиземноморье, граница цивилизации, граница мира".

В Средиземноморье пересекаются все вопросы, часто поднимаемые Папой Франциском: неравенство богатства и открытые или скрытые конфликты, миграция и торговля людьми всех видов, противостояние религий и экуменический диалог...

Согласно его любимому выражению, в этом регионе, возможно, более чем где-либо еще, "все связано". Для него это образцовое место, символизирующее отношения Север-Юг, которые близки его сердцу, поскольку он родом из южной страны и видит проблему миграции через Средиземное море", - подчеркивает Паскаль Голлниш, генеральный директор католической ассоциации L'Œuvre d'Orient. Это также очень сильное место для исламско-христианского диалога.

Франциск вложил много сил в эти межрелигиозные отношения, в частности, благодаря своим встречам с Ахмедом Аль-Тайебом, Великим имамом мечети Аль-Азхар в Каире, авторитетом в области суннитского ислама, и Великим аятоллой Али Аль-Систани, духовным авторитетом шиитов в Ираке.

В своей речи в Бари Франциск изложил свое видение Средиземноморского региона и его проблем. "Это море заставляет народы и культуры, живущие на его берегах, постоянно находиться рядом", - заметил он. Он разработал различные аспекты этих отношений, которые могут быть источником дисбаланса и напряженности, такие как экономическое неравенство, миграционные потоки, отношения между религиозными традициями и соблазн национал-популизма.

"Средиземноморье в этом смысле имеет особое призвание: это море межэтнической дискриминации. Чистота рас не имеет будущего. Поэтому передача Средиземноморья представляет собой необычайный потенциал: давайте не позволим распространиться убеждению, основанному на националистическом духе, что верно обратное, т.е. что менее доступные и географически более изолированные государства будут в привилегированном положении", - сказал он.

На Кипре, как и в Греции, в центре внимания будет вопрос миграции. В церкви в Никосии Франциск возглавит экуменическую молитву с мигрантами. В Греции, где власти начали строить закрытые лагеря для ищущих убежища на островах у турецкого побережья, он во второй раз посетит беженцев на острове Лесбос. В 2016 году он совершил быстрый визит в лагерь Мория, который с тех пор был в значительной степени уничтожен пожаром. Захваченный увиденным и услышанным там, он привез в Рим три семьи сирийских беженцев.

Миграционный кризис - вездесущая тема в речах аргентинского Папы, тем более что теперь он выходит за пределы Средиземноморья. В воскресенье 28 ноября, после Ангелуса на площади Святого Петра, он настоял на судьбе мигрантов, "которые рискуют своей жизнью или теряют ее на наших границах", упомянув, помимо Средиземного моря, Ла-Манш, после кораблекрушения, унесшего двадцать семь жертв 24 ноября, и белорусскую границу, где тысячи людей, в основном с Ближнего Востока, были заблокированы в течение нескольких недель в тяжелых условиях. Накануне он встречался с представителями ассоциаций, которые им помогают.

В видеообращении к грекам и киприотам перед своей поездкой Папа Римский использовал тот же термин, который он использовал в 2014 году, говоря о Средиземном море перед Европейским парламентом (и который использовал Эммануэль Макрон для обозначения Ла-Манша), - о море, которое стало "кладбищем".

"Экклезиальные трудности"

Второй доминирующей темой этого двойного визита станут отношения с православными церквями. В Никосии епископ Рима будет принят Синодом Кипрской православной церкви и ее предстоятелем Хризостомом II. В Афинах он дважды встретится с Иеронимом II, православным предстоятелем Греческой Церкви, и с другими епископами.

"В Греции экуменизм довольно груб", - эвфемистично заявляет Паскаль Голлниш. Институциональные отношения с представителями католической церкви практически отсутствуют. "Еще многое предстоит сделать для достижения гармонии между восточными и западными христианами, чтобы Церковь могла дышать двумя легкими", - признал Иоанн Павел II в 2001 году, во время первой поездки Папы в Грецию.

Активная дипломатия Папы Франциска в отношении православного мира должна учитывать напряженность и даже трещины, которые проходят через него, особенно после украинского кризиса, который стал причиной провала первого Всеправославного собора, организованного на Крите в 2016 году после 45 лет подготовки. Хотя Франциск поддерживает хорошие отношения с Варфоломеем, патриархом Константинопольским, и ему удалось впервые встретиться с Кириллом, патриархом Московским, на Кубе в 2016 году, два патриарха рассорились из-за автокефалии Украинской православной церкви в 2019 году, которая с тех пор выпала из рук Московского патриархата.

Это неоднозначный период для всех церквей, - говорит Кароль Саба, глава отдела коммуникаций Ассамблеи православных епископов Франции. В православных церквях, как и в католической церкви, существуют экклезиальные и институциональные трудности. Контекст очень отличается от контекста исторического визита Иоанна Павла II, который имел сильное убежденное измерение. Его приветствовал греческий архиепископ Христодулос, знаковая фигура, оказавшая сильное влияние на молодежь.

Наконец, отношения с Турцией будут фоном для этого двойного визита, будь то миграционный вопрос или визит Папы на Кипр.

Открытие газовых месторождений в этом районе вновь вызвало напряженность в восточном Средиземноморье и оживило геополитическое измерение острова, который с 1974 года разделен на две части между Республикой Кипр, членом Европейского Союза, и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), признанной только Турцией. Об этом свидетельствует визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле в северную часть острова, где поддерживаемый им кандидат, Эрсин Татар, был избран на пост президента ТРСК в октябре 2020 года.