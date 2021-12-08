Логичный вердикт: Международный суд ООН признал Армению страной-лжецом

То, что Международный суд ООН не удовлетворил главный иск Армении против Азербайджана "о немедленном возвращении военнопленных", вызовет новый приступ истерики в рядах мирового армянства, а также вынудит официальный Ереван внести существенные корректировки в свою риторику.Потому, что было официально доказано, что государство Армения банально лжет.

Иначе и не оценишь то, что Международный суд ООН не удовлетворил иски армянской стороны "о закрытии парка военных трофеев" и "о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана".Международный суд заявил, что Армения не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. Красивое словосочетание , которое можно было бы заменить простым- Армения врет.

Собственно, это было очевидно. Ну какие преступления может совершить Азербайджан против Армении, если 44-дневная война не велась на территории РА?! Она велась на территориях нашей страны, которые почти три десятка лет находились под армянской оккупацией. Надеяться на то, что Международный суд ООН примет иное решение могли только те, кто привык верить в мифы.

Да, те самые- про "непобедимую" армянскую армию, про ее способность дойти до Баку и Гянджи, про всякого рода нелепицы со ссылкой на Геродота, Страбона, Плиния-младшего. Хорошо еще, что не было ссылок на любимого коня Калигулы по кличке Инцитат. Впрочем, даже без того вера в мифы , погоня за иллюзиями и миражами, коими страдает армянское общество, просто поразительны.

Реальность же такова, что именно Армения игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых было прописано требование о немедленном выводе всех армянских вооруженных формирований с захваченных территорий Азербайджана. Реальность также состоит в том, что Армения вступила в ООН в своих советских границах, то есть без всех ранее оккупированных территорий нашей страны.

Азербайджан также вступил в ООН в своих советских границах. Соответственно, вместе со всеми ранее оккупированными территориями нашей страны, включая пока еще не возвращенные Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере.Данное обстоятельство априори делало бессмысленным обращение РА с иском в Международный суд ООН.Судя по всему, это был шаг руководства РА, направленный на внутреннюю аудиторию.

Мол, посмотрите, мы тоже не сидим сложа руки и что-то пытаемся делать. Учитывая шаткость положения нынешнего руководства РА, это был циничный и глупый, но все же в какой-то мере объяснимый шаг.Который, как видим, завершился полным провалом. Вплоть до отклонения претензий официального Еревана по поводу Парка военных трофеев.

А ведь представители армянской стороны так пытались спекулировать на этом, придумывая обороты вроде "оскорбления чувств армянского народа". Шокирующим цинизмом веяло от таких речей , звучавших от страны, которая почти три десятка лет держала под оккупацией пятую часть территории соседнего государства, которая превратила некогда цветущий Агдам в Кавказскую Хиросиму.

Ее может увидеть любой желающий. И многие, замечу, уже ее увидели. В том числе послы почти всех стран, аккредитованных в Баку, а также представители руководства ИСЕСКО, журналисты, блогеры. И Армения должна быть наказана за этот урбицид.Она должна ответить за все. В том числе и за уничтожение огромного числа азербайджанских памятников, музеев, школ.

Ничего этого не было на территориях, которые находились под армянской оккупацией. Они были уничтожены армянскими варварами.И это тоже- легко доказуемый факт. Как и факт того, что ни дня 44-дневная война не велась на территории РА, тогда как с территории РА по мирным азербайджанским городам наносились удары, в результате которых гибли наши старики, женщины, дети.

Бомбежку Гянджи и Барды, по свежим следам и позже, видели многие зарубежные дипломаты, журналисты, политики. Это факт, от которого Армении не отвертеться. Как не стереть ей никогда, со своего плеча клейма страны-агрессора, страны-оккупанта. В которой даже спикер парламента РА презрительно отзывается о своих же диверсантах, по сути призывая к их забвению и сетуя на то, что их не удалось уничтожить.

Акпер Гасанов