Макрон хочет "достать" невакцинированных граждан Франции

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил оппозиционных законодателей после своих комментариев во французской газете 4 января о том, что он хочет "достать" невакцинированных.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он хочет сделать повседневную жизнь более неудобной для невакцинированных людей в стране, которая сталкивается со всплеском коронавирусных инфекций, вызванных разновидностью омикрон.

"Я не за то, чтобы доставать французов... однако невакцинированных я действительно хочу достать", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник во французской газете Le Parisien. "Я не собираюсь бросать [невакцинированных] в тюрьму. Я не собираюсь заставлять их делать прививки силой. ... Мы оказываем давление на непривитых, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности".

Замечания Макрона прозвучали в тот момент, когда его правительство вводит дополнительные ограничения для невакцинированных. Франция требует, чтобы люди предъявляли доказательства вакцинации, выздоровления после перенесенной инфекции или недавнего отрицательного теста на коронавирус, чтобы попасть в такие заведения, как рестораны и кинотеатры. Однако правительство продвигает законопроект, который отменит возможность предоставления отрицательного теста для входа.

В ноябре президент заявил, что паспорта с вакциной позволят Парижу избежать строгой блокировки невакцинированных, которую ввели такие страны, как Австрия. Потенциальное ужесточение системы вызвало гнев среди активистов против вакцинации и экстремистски настроенных политиков, хотя многочисленные опросы показывают, что большинство населения страны поддерживает вакцинные паспорта.

Более 73 процентов населения Франции полностью привиты от вируса, согласно данным сайта Our World in Data, который отслеживает общественные деятели. Это выше, чем средний показатель по Европейскому Союзу, который составляет чуть менее 70 процентов.

Макрон, который официально не объявил, что будет участвовать в президентских выборах в апреле, лидирует в опросах. Его последние высказывания вызвали отпор со стороны политических оппонентов, включая ультраправого кандидата Марин Ле Пен, которая назвала Макрона "недостойным" президента.

"Гарант единства нации упорно продолжает ее разделять и... хочет сделать невакцинированных граждан людьми второго сорта", - заявила она в Твиттере. Ле Пен заняла второе место после Макрона на выборах 2017 года и считалось, что в этом году она может снова оказать на него сильное давление, но в последнее время она потеряла позиции в опросах.

Она также утверждала, что вакцинация бесполезна, заявив, что вакцины против коронавируса не предотвращают передачу вируса. (Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что данные свидетельствуют о том, что у вакцинированных людей потенциально снижена способность к передаче инфекции, хотя необходимы дополнительные исследования).

Кандидат от правоцентристской партии Валери Пекресс, которая занимает второе место после Макрона в опросах, заявила, что на ее предвыборных митингах будут соблюдаться меры дистанцирования. (Loic Venance/AFP/Getty Images)

Жан-Люк Меленшон, который будет участвовать в выборах от крайне левого движения France Insoumise, сказал, что "признание" Макрона о том, что невакцинированные люди не будут допускаться во многие помещения, доказывает, что он осуществляет "коллективное наказание против индивидуальной свободы".

Непривитые граждане Франции обнажают неравенство и могут стать причиной зимней волны.

Еще один потенциальный очаг возгорания по мере приближения выборов - насколько тщательно будут соблюдаться меры по сдерживанию вируса на политических митингах.

В прошлом месяце французские власти установили ограничение в 2 000 человек на мероприятиях в помещениях, а на открытых площадках - не более 5 000. Высший конституционный орган страны постановил, что правительство может вводить такие меры, как пропуск вакцин, но он сделал исключения из некоторых правил для политических и религиозных мероприятий.

На этой неделе партия Ле Пен "Национальное объединение" заявила, что она не будет вводить ограничения или требовать подтверждения вакцинации, опровергая призывы правительства Макрона. (Кампания Ле Пен перенесла встречу, запланированную на этот месяц, на начало февраля, ссылаясь на ухудшение ситуации с пандемией).

Ультраправый провокатор Эрик Земмур, который объявил о своей кандидатуре на пост президента в прошлом месяце, также занял жесткую позицию в отношении мер по сдерживанию коронавируса. Он провел предвыборное мероприятие перед примерно 13 000 сторонников в начале декабря, до того как Париж объявил о новых ограничениях - этот шаг его соперники назвали безответственным.

Валери Пекресс, правоцентристский кандидат от Республиканцев, которая идет на втором месте после Макрона в опросах, заявила в своей речи на этой неделе, что ее кампания сделает "ответственный" выбор в пользу соблюдения санитарных ограничений.