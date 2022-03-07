Азербайджан превращается в транспортный узел, который не позволит буксовать мировой экономике

Пока в Армении с радостным нетерпением ждут наплыва российских туристов, вылизывая потрепанную туристическую инфраструктуру, в Азербайджане в связи со сложившейся ситуацией рассматривают перспективы более масштабного характера. Потому что именно наша страна может сыграть роль узла, который не позволит экономическим процессам остановиться. Война в Украине и антироссийские санкции Запада, вероятнее всего, вызовут к жизни необходимость перераспределения транспортных и логистических потоков в регионе.

Накануне казахстанские СМИ сообщили, что Казахстанский железнодорожный оператор "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) и Мининдустрии республики обсуждают альтернативные варианты перевозок грузов в связи с ситуацией в Украине.

Согласно информации, представители железнодорожной компании и министерства провели совещание по вопросам влияния введенных ограничений на грузоперевозки. Были рассмотрены альтернативные варианты перевозок грузов через порты Латвии, Финляндии и коридора ТМТМ. В последнем случае речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте, проходящем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию с выходом в Турцию, а через нее в Европу.

Сообщается, что на территории Украины простаивают 1,007 тыс. грузовых вагонов казахстанских собственников. Кроме того, на пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.

В сложившейся ситуации Азербайджан может стать одним из тех транспортно-логистических узлов, через которые будут осуществляться грузоперевозки, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

То, что происходит в регионе, санкции, которые начали применяться по отношению к России, ужесточение санкционного режима, конечно же, приведет в ближайшем будущем к определенным последствиям со снижением деловой активности, отметил он. По словам экономиста, в течение последних трех десятилетий деловая активность в регионе поддерживалась в значительной степени участием иностранных компаний, не региональных.

"Но сегодня мы видим, что формируются новые реалии, и в этих условиях мы можем говорить с уверенность, что регионализация становится трендом и именно страны нашего региона будут определять здесь параметры экономической активности. Понятно, что определенные грузопотоки нужно обеспечивать. И в этом контексте, на мой взгляд, Азербайджан может стать одним из тех транспортно-логистических узлов, через которые будут осуществляться поставки. Это касается поставок, связанных с региональными проектами", - сказал Мамедов.

Вместе с тем, отметил он, понятно, что разрыв глобальных логистических цепочек, создание добавленной стоимости не может быть в каком-то формате сиюминутным и коротким. Это займет определенный период времени. По каким-то направлениям перевозки будут сохранены, потому что полностью изолироваться от мира не представляется возможность.

"Имеются региональные проекты, в которых Азербайджан мог бы усилить свою роль. Имею в виду потенциальные возможности страны. Эти проекты - одно из направлений, по которым наша страна может получить конкурентные преимущества. Второе направление - это остатки тех потоков, которые будут связаны со взаимодействием нашего региона с остальным миром. Здесь Азербайджан тоже вправе рассчитывать на определенную собственную нишу. Думаю, в случае реализации эффективной маркетинговой политики, наша страна сможет получать в сложившейся ситуации определенные экономические дивиденды", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева