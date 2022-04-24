Трусость и бессилие в Ереване: как бороться с армянским нацизмом?

Автор: Акпер Гасанов

Мы в очередной раз увидели, что из себя представляет Армения. Увидели благодаря тому, что 23 апреля в Ереване состоялось ежегодное факельное шествие к мемориальному комплексу "Цицернакаберд". Оно прошло под девизом "Проснись, Лао" и организовал его молодежный союз армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". То тесть, наследники той самой партии, которая и имеет богатый опыт осуществления терактов на территории США, стран Европы, СССР.

Сейчас они снова активно рвутся к власти. Ради сего скооперировались с членами "карабахского клана", который десятилетиями был у власти в РА. Неудивительно, что в этой акции приняли участие второй и третий президенты Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер оппозиционной фракции "Честь имею" Артур Ванецян. Кочарян и Саргсян, как известно, уже имеют "репутацию" нацистов.

Второй президент РА является авторов заявления о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", а третий президент утверждал, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими боевиками, дабы доказать их готовность убивать мирное азербайджанское население. Это все те, кто заработал свои политические и финансовые капиталы на раздувании ненависти к Азербайджану и азербайджанцам, Турции и туркам.

Поэтому и неудивительно, что перед началом шествия участники акции сожгли флаги Турции и Азербайджана. Совершенно очевидно, что случившееся - символическая апелляция к понятному для всех армян культурному коду. Он состоит в передаче из поколения в поколение мифов, поощряющих ненависть к азербайджанцам и туркам, изначально оправдывающим любые преступления против наших стран и народов. В том числе, конечно же, и теракты.

И тут хочу напомнить, что в нацистской Германии факельные шествия проходили как на празднике в честь победы фюрера, так и систематически - в рамках съезда правящей партии. Остановить это шествие стало возможно только остановив более глобальные процессы, то есть победив нацистскую Германию, уничтожив гитлеровский нацизм. Это совершенно очевидная истина. Ибо, вне зависимости от имени президента или премьер-министра РА, там продолжают героизировать террористов и сжигать флаги Азербайджана и Турции при молчаливом согласии со стороны коллективного Запада на происходящее, что еще раз доказывает, что продвигаемые им идеи в реальности носят крайне лживый, спекулятивный характер. Нельзя быть "немного беременным". Или ты осуждаешь нацизм, фашизм, терроризм и героизацию преступников, а также ненависть по отношению к соседним странам и народам везде, либо ты теряешь право на менторство.

Запад его потерял давно. Потому, что он не вводил никаких санкций против Армении, которая более четверти века игнорировала международное право и резолюции ООН. Потому, что вторым и третьим президентами РА были вчерашние сепаратисты, открыто пропагандировавшие идеи ненависти к Азербайджану и Турции. Поразительно, но им жали руки, их давали возможность выступать с трибуны ООН. Все это было классическим умиротворением агрессора. Потому все те, кто проводил эту политику, давно растеряли свой авторитет в глазах азербайджанского народа, да и любого совестливого, справедливого человека.

Что до нынешней армянской власти, то она безостановочно пытается совершать финты ушами. К примеру, близкий к команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна ресурс - крупнейший армянский телеграмм-канал "Баграмян 26" осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции на факельном шествии в Ереване. "Многие из нас в Армении и за ее пределами на протяжении многих лет участвовали в сожжении флагов Турции и Азербайджана 23 апреля. Этот провинциальный "патриотизм", поверхностность, свойственная диким племенам, сломили сопротивление нашей страны", - пишет данный ТГ-канал.

Там же указывается, что армяне стали высокомерными, самоуверенными, не воспринимающими врага всерьез и получили крайне тяжёлый удар, и неизвестно, как мы от него оправимся. "Недопустимо идти по тому же примитивному пути, характерному для племенных групп! Необходимо искоренить пафос, исключить сжигание флагов, грозное сотрясение мечей, стоя на площади Еревана. ... А сжигать флаг просто смешно. Даже стыдно", - указано в сообщении.

С чего бы такие признания? Ларчик просто открывается. Организаторы факельного шествия не скрывали, что эта акция была направлена и против действующей власти. Той, на которую пытаются взвалить всю вину за начало и итог 44-дневной войны. Ясное дело, что Пашинян и его обслуга терять власть не хотят. Вот и изворачиваются, как ужи на сковороде. Хотя очевидно, что у них были все возможности пресечь как все это факельное шествие, так и процесс сжигания флагов Азербайджана и Турции. Нужно было лишь отдать приказ полиции.

Этого сделано не было.А значит, все тексты на ТГ-каналах, близких к Пашиняну, являются всего лишь примитивными маневрами. Реальность же такова, что мы имеем дело со страной, власть и оппозиция которой состоит из нацистов. Вопрос только в том, когда и в какой форме это у них проявляется. А теперь, простой вопрос- что остается делать Азербайджану, имея по соседству такое государство, где открыто проявляется ненависть к нашему народу, где растят новых террористов? Ответ прост - усиливаться экономически, политически, укреплять армию и быть готовым истреблять всех тех, кто попытается осуществить преступления против нашей страны и народа. Наплевав на крики и стоны различных покровителей Армении. С террористами переговоров не ведут.