"Где они там вообще нашли состав преступления?"

- Ровшан Аскеров о возбуждении против него в РФ уголовного дела

Сегодня многих удивила новость о возбуждении в России уголовного дела в отношении известного азербайджанского "знатока", участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, СК возбудил дело по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). По версии следствия, в начале апреля Аскеров опубликовал на своей странице в Facebook "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

Мы связались с Ровшаном Аскеровым и попросили его прокомментировать этот факт. Аскеров был удивлен и возмущен не менее своих соотечественников.

"Что тут комментировать? Не понимаю вообще, где они там нашли состав преступления. Даже не знаю, что сказать. Непонятно, где там статья, где "реабилитация нацизма". Я не в России, слава богу, и что у них в головах не представляю", - сказал наш собеседник.

В настоящее время Ровшан находится в Баку. Возвращаться в Россию, и тем более теперь, не собирается, потому что "бессмысленно, да и некуда".

Лейла Таривердиева