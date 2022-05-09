Будет ли Баку присвоен статус города-героя?

Автор: Теймур Атаев

Наверное, все помнят знаменитые документальные кадры, где Гитлеру преподносится торт, в середине которого отображены Каспийское море, нефтяная вышка и название Baku (Баку). Что обозначал сей подарок фюреру на один из дней рождений, думается, раскрывать не нужно.

В преддверии Второй Мировой войны Каспийский флот занимал первое место по грузообороту. По Каспийскому морю перевозилась почти одна треть транспортируемых по всем морям СССР грузов. Нефть и нефтепродукты в основном шли из Баку в Астрахань для дальнейшего следования вверх по Волге в различные районы СССР. Находившийся на стыке железнодорожных и водных путей азербайджанский участок, особенно Баку-Баладжарский узел, являлся важнейшим звеном на Закавказской железной дороге. По этой магистрали абшеронская нефть также доставлялась во все концы Советского Союза.

Во время II Мировой войны Азербайджан давал до 80% обеспечивающей CCCР нефти. Вся нефтепродукция, используемая для моторов, ведущих войну, - самолетов, танков, автомобилей, бронемашин, другой боевой техники, поступала с Абшерона. "В те годы в Азербайджане производилось более 10 миллионов тонн высококачественного, высокооктанового бензина, который отправляли на защиту Родины, ведение войны. Все это осуществлялось благодаря изобретениям, открытиям, научным результатам, примененным Юсифом Мамедалиевым" (1). Под руководством азербайджанского академика была создана новая технология получения авиационного бензина. В целом, вследствие самоотверженного труда азербайджанских нефтяников, республика достигла рекордных показателей добычи нефти (около 72% всего добытого в СССР "черного золота"). Всего за годы войны бакинские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов.

Со слов маршала Георгия Жукова, Азербайджан предоставил "столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом". Советник центрального аппарата МИД СССР тогдашнего периода, переводчик И.Сталина Валентин Бережков, находившийся проездом в Баку по пути на Тегеранскую конференцию стран-союзников, раскрывает: в бакинском "воздухе разливался теплый и какой-то уютный запах сырой нефти. Он вселял чувство спокойствия, довольства, даже безмятежности. Но все знали, что бакинцы работают напряженно, день и ночь, чтобы обеспечить страну горючим, столь необходимым для победы. Они с честью справлялись со своей задачей. В самые тяжелые дни войны, когда гитлеровцы подошли к Волге и предгорьям Кавказа, бакинская нефть бесперебойно шла на нужды фронта и тыла"(2)."Надо взглянуть правде в глаза, - пишет современный российский исследователь Александ Горянин, - без нефти Азербайджана была бы проиграна Великая Отечественная война. На том этапе "вся европейская нефть - румынская, венгерская, польская, австрийская и албанская - работала на фашизм. Ее главным противовесом была азербайджанская нефть. В 1941-1945 годах в Азербайджане было произведено 80% общесоюзного бензина, 90% лигроина, 96% масел"(3).

Берлин и Баку

Немецкое командование не могло не понимать значения Баку, потому и рвалось к Сталинграду, планируя перекрыть Волгу, по которой потоком шла кавказская нефть в центральные промышленные центры и на Урал. Не случайно, еще в приказе от 21 августа 1941 г. среди главнейших задач "до наступления зимы" называлось "не взятие Москвы", а (в т.ч.) "лишение русских возможности получения нефти с Кавказа"(4).

Российский историк Анатолий Уткин приводит признания начштаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии, фельдмаршала Кейтеля о т.н. "Синем плане": "Действуя в первом наступательном направлении Воронежа, примерно на полпути между Москвой и районом Донецка", Берлин планировал ввести советские войска в "заблуждение относительно собственно замысла". В задачи группировки входило "внушить впечатление о намерении повернуть" на Москву, чтобы "сковать там их резервы". В реалии же Гитлер ставил задачу "перерезать различные железные дороги (север-юг) между Москвой и промышленными и нефтяными областями, неожиданным и максимально быстрым поворотом войск вдоль Донца на юг захватить Донецкий угольный бассейн, овладеть нефтяным районом Кавказа". Главенствующей целью являлось преграждение у Сталинграда пути "водному транспорту по Волге, по которой с помощью сотен танкеров шло обеспечение войск нефтью из Баку"(5).

Созданная для наступления на Кавказ группа армий получила код "А". В задачу которой входило окружение и уничтожение южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону отошедших за реку Дон войск Южного фронта и овладение Северным Кавказом. Вслед за чем на одну из групп возлагалось обеспечение обхода Большого Кавказа (при захвате Новороссийска и Туапсе). А на другую - овладение Грозным и Баку. Параллельно планировалось преодолеть Водораздельный хребет в его центральной части по перевалам и выйти в Грузию. Вслед за предполагаемым взятием германских войск Сталинграда, плацдарм для наступления на позиции Великобритании на Ближнем Востоке объявлялся открытым. Тем самым, овладение Кавказом позволяло Берлину не только стать обладателями богатейших природных ресурсов региона, но и начать продвижение на ближневосточный ареал, с расширением интересов до Индии.

Германия приступила к исполнению задуманного. Тот же А.Горянин фиксирует прекращение с конца 1941 г. поставок в Баку "всего необходимого". "Судьба СССР висела на волоске осенью 1941-го и осенью 1942-го, - продолжает исследователь, - [но он] не оборвался благодаря бакинской нефти и бакинским нефтяникам. Последние "вырезали обсадные трубы из старых скважин и снова пускали их в ход, совершали чудеса" при ремонте оборудования. "Четыре из пяти самолетов, танков, автомобилей были заправлены бензином и соляркой, выработанными на бакинских НПЗ из нефти, добытой на бакинских промыслах. Для осажденного Ленинграда по дну Ладожского озера был проложен бензопровод длиной 28 км и пропускной способностью 400 тонн в сутки. Два с половиной года Ленинград и Ленинградский фронт обеспечивались этим горючим. Вместе с тем малейшее ЧП расценивалось как действие врагов народа, люди в лучшем случае оказывались за решеткой"(3).

В связи с последним предложением, давайте послушаем замнаркома нефтяной промышленности СССР того периода Николая Байбакова. Он возглавлял созданный специальный штаб, координировавший работу по обеспечению горючим воинских частей и предприятий. В дополнение к чему на него были возложены функции уполномоченного ГКО по уничтожению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих предприятий на Кавказе, а "если понадобится, и в Баку" (в случае подхода германских войск). Будущий председатель Госплана СССР приводит слова И.Сталина, Верховного Главнокомандующего: "Если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем". Не больше, не меньше.

А далее Н.Байбаков приоткрывает одну из славных страниц деятельности нефтяников Абшерона, преподнося новые пласты истории. Когда "враг, выйдя к Волге в районе Сталинграда, отрезал пути снабжения фронтов горючим", положение стало критическим. "Из-за постоянных перебоев с вывозом нефти и нефтепродуктов бакинские нефтехранилища оказались переполненными". Но не прекращать же добычу нефти! И здесь проявилась потребность "незамедлительно использовать весь огромный трудовой опыт и потенциал бакинских нефтяников, техническую смекалку и умения находить неординарные решения". Родилось "радикальное решение о быстрой разработке нефтеносных районов между Волгой и Уралом". ГКО "обратился к бакинским промысловикам с призывом срочно перебазироваться в необжитые районы для поднятия нефтяной целины" при ускорении добычи нефти "в нужных стране объемах". И бакинцы двинулись с насиженных мест в новом направлении, куда перебазировались и большое количество техники. В течение трех месяцев "почти девять тысяч бакинских нефтяников, большинство с семьями организовано выехали в восточные районы [СССР]. На колесах оказался почти весь цвет нефтяной промышленности Азербайджана"(6).

Каждый пятый и дворец кайзера

Обратимся и к другим цифрам. В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). Для воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестер и сандружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шоферов. Азербайджанцы находились среди партизанских отрядов во Франции и Италии (в составе "Руска чета"). К слову, известный деятель французского Сопротивления Ахмедия Джебраилов (Армед Мишель) получил Военный Крест, Крест за добровольную службу, Военную медаль Франции, Орден Почетного легиона из рук Шарля де Голля и Мориса Тореза. Ему был выдан документ почетного гражданина Франции.

250 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений. Свыше 400 тыс. - награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов - полные кавалеры ордена Славы, 123 - Герои Советского Союза. Многие дошли до Берлина. Так, немалый процент азербайджанских солдат воевал в составе 416-й Таганрогской стрелковой дивизии. Вступившей в бой, после прорыва внешней и внутренней обороны Берлина 21 апреля 1945 г., непосредственно за город. Советский генерал, командир 301-й стрелковой дивизии Владимир Антонов вспоминает, что в последние дни войны, "в районе рейхстага и Бранденбургских ворот...416-я стрелковая дивизия" разгромила противника...и к утру 2 мая 2-й стрелковый батальон под командованием капитана X. Гюльмамедова из 1373-го стрелкового полка первым вырвался на Паризенплац"(7).

По словам члена Военсовета 5-й ударной армии Южного фронта, генерала Федора Бокова, 1 мая 416-я дивизия "генерала Д.М.Сызранова, укомплектованная сынами солнечного Азербайджана, штурмовала дворец кайзера Вильгельма...Артиллеристы и минометчики дивизии, которыми руководили полковник А.И. Соколов и командир 1054-го артполка подполковник Мехти Махмудов, уничтожили разведанные огневые точки противника... Одним из первых внутрь здания ворвался батальон капитана X.Гюльмамедова. Штурмовая группа воинов-комсомольцев во главе со старшим лейтенантом Вагабом Османовым с боем пробилась на верхние этажи, а затем и на крышу. Вскоре В.Османов и младший сержант В.Алексеенко водрузили на ней красный флаг...Над бывшим зданием советского посольства [также] взвилось Красное знамя. Его водрузил начальник политотдела 416-й стрелковой дивизии полковник Рашид Асад-оглы Меджидов. Знаменательно, что эта высокая честь выпала именно ему, выходцу из рабочей семьи, комсомольцу двадцатых годов, члену партии с 1929 года. До войны его хорошо знали на родине как первого секретаря ЦК ЛКСМ Азербайджана". Воины 1373-го полка 416-й стрелковой дивизии водрузили победное Красное знамя и над Бранденбургскими воротами. Возле которых 2 мая состоялся митинг. В своем выступлении замкомандира 416-й стрелковой дивизии генерал В.П.Зюванов подчеркнул, что последний выстрел в историческом сражении за Берлин прозвучал у Бранденбургских ворот, и его сделали "сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами - счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война"(8).

Тонкость тут в том, что в реалии В.Зюванов - никто иной, как Эйбатов Эйбат Атамоглан оглу. Вспоминает его сестра Сара ханум: "Семья наша была большой, семеро детей. ..Отца я помню туманно. Его застрелили дашнаки во время резни в 1918 году. После гибели отца жить семье стало невмоготу. Мать устроила старшего брата на работу к военному по фамилии Зюванов. Деловитость, смекалка, хорошая память брата пришлись по душе Зюванову, и он помог [ему] поступить в военную школу. У Зюванова не было детей. Он попросил мать разрешить ему усыновить Эйбата и дать ему свою фамилию. Мать с трудом содержала нас. Острая нужда и сладкие обещания заставили ее уступить просьбе генерала. Так брат стал Зювановым. Это и есть правда о принятии [им] чужой фамилии". Исследования в этой области провел старший научный сотрудник Военно-научного центра Министерства обороны Азербайджана Шамистан Назирли(9).

Всегда ли цифры "голые"?

Параллельно вышеизложенному, азербайджанская земля дала в период Второй Мировой войны не только героев и героическую нефть. В тот период в Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов. Из личных сбережений в фонд обороны было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей. 25 тысяч рублей в Фонд создания танковых колонн и авиаэскадрилий внес Узеир Гаджибеков (композитор и дирижер, создатель первой оперы на Востоке). Всего на фронт поступило свыше 1,6 млн единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. Только Ленинграду до лета 1942 г. бакинские предприятия отправили 2 вагона икры паюсной, 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре и соков, много печеночного экстракта, гематогена, желатина и др. продуктов питания, а также медикаменты и перевязочные средства. Значительная продовольственно-материально-техническая помощь оказывалась Сталинграду, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Бакинские предприятия участвовали в восстановлении ДнепроГЭС и порта Азов, других важных объектов. В Азербайджане действовали десятки военных госпиталей, вернувшие в строй полтора миллиона советских солдат. В столице республики функционировали два авиазавода, производивших самолеты-истребители типа УТИ-4 и Як-3; изготовлялись ракеты-снаряды для знаменитых Катюш.

Здесь же отметим, что доставка грузов из США и Великобритании в рамках программы Ленд-лиз осуществлялась по Трансиранскому маршруту судами Каспийской военной флотилии. Одной из важнейших линий по перегонке автомобилей являлась Тегеран-Астара-Баку. Техобслуживание и общую эксплуатацию железной дороги Джульфа-Тебриз производили азербайджанские железнодорожники (по правилам военного времени).

Город-герой?

Все вышеизложенное, естественно, лишь беглое представление фактов. За которыми, к сожалению, не видна судьба каждого из тех бакинских героев. Героев полей сражений и тыла. Вложивших не только физические и моральные силы для достижения Победы, но и душу! Не случайно, память о событиях передается из поколения в поколение. Наверное, любой из принявших участие в те дни в общем деле заслуживает отдельного разговора. Потому что за ними - жизнь семей. Не всегда радостная и светлая. Мы, к сожалению, можем рассматривать общие детали или конкретизировать данные о некоторых.

Так вот в этой связи просматривается возможность увековечить величественнейший вклад Баку и бакинцев в дело победы над фашизмом, несущего характер общемировой значимости. Одним из путей к этому видится заслуженное присвоение столице Азербайджана звания города-героя. Эта мысль далеко не нова. Еще в 2005 г. с данной инициативой

выступила Ассоциация содействия развитию Гражданского Общества в Азербайджане. Вопрос о статусе рассматривался на международном форуме "Баку - город-герой", в котором, помимо 25 героев Советского Союза, приняли участие представители девяти организаций ветеранов Великой Отечественной Войны из стран СНГ. Выступивший на собрании цитируемый выше Н.Байбаков подчеркнул, что решение о присвоении Баку звания "города-героя" должно было быть принято сразу после войны": "Я, как человек, имеющий непосредственное отношение к снабжению фронта топливом, могу позволить себе с полной ответственностью сказать, что Баку обеспечил победу над врагами поставками нефти и нефтепродуктов"(10). Тогда же это предложение поддержала группа героев Советского Союза из России, Украины и Беларуси.

Актуальным остается вопрос и на сегодня. Не спонтанно же еще в 2009 г. на посвященной подготовке к празднованию 65-летия Великой Победы пресс-конференции в Москве тогдашний управляющий делами президента РФ Владимир Кожин заявил, что ракурс присвоения статуса города-героя должен рассматривать главами экс-республик бывшего СССР, ныне независимых. Добавив, что в случае возникновения таких инициатив, "руководство России поддержит" их(11).

Вечная память погибшим! И побольше здоровья оставшимся в живых!

1.Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на вечере, посвященном 90-летнему юбилею академика Юсифа Мамедалиева

http://lib.aliyevheritage.org/ru/727696.html

2.Валентин Бережков. Страницы дипломатической истории

https://www.litmir.me/br/?b=3261&p=2

3.Александр Горянин. Довольно вредное ископаемое

http://www.pseudology.org/gazprom/vrednoe_iskopaemoe.htm

4.Дашичев В.И. Совершенно секретно! Только для командования!" Стратегия фашистской Германии в войне против СССР": Док. и материалы. М., 1967, с. 317

5.Анатолий Уткин. Вторая Мировая война

http://militera.lib.ru/h/utkin3/10.html

6.Биография Н.Байбакова

http://www.biograph-soldat.ru/NARKOMY/ARTICLES/003-baibakov.htm

7.Владимир Антонов. Путь к Берлину

http://militera.lib.ru/memo/russian/antonov_vs/05.html

8.Федор Боков. Весна победы

http://militera.lib.ru/memo/russian/bokov_fe/07.html

9.См. "Фамилия моя русская, но плоть от плоти я азербайджанец"

https://reibert.info/threads/ehjbatov-ehjbat-atamoglan-ogly-zjuvanov-vladimir-pavlovich-general-major-rkka.50190/

10.Цит. по: Азербайджанская Республика

http://iacis.ru/mainevents/god_veteranov_azerbaydzhan/

11.Баку могут присвоить статус города-героя

https://aze.az/news_baku_mogut_prisvoit_29467.html