Азербайджан снова дает Армении шанс

Автор: Лейла Таривердиева

После того, как Азербайджан окончательно закрыл вопрос Минской группы Евросоюз заново открыл для себя Азербайджан, были устранены многие факторы, вызывавшие предвзятое отношение к нашей стране. И это большой прогресс, которого удалось достичь благодаря авторитету и виртуозной дипломатии Президента Ильхама Алиева. Появилась надежда на достижение реального мира в регионе.

22 мая в Брюсселе состоится третья по счету встреча председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Первая, напомним, состоялась 14 декабря 2021 года, вторая - 6 апреля 2022 года.

Вспомним позитивный настрой декабрьской встречи и то, как апрельские переговоры побудили многих аналитиков, наконец, заговорить о перспективах мира с осторожным оптимизмом. Но Ереван поражение в войне ничему не научило. Армения не выполнила ни одной договоренности из тех, что были достигнуты при посредничестве и российской стороны, и европейцев. О несоблюдении ею условий трехстороннего заявления от 10 ноября мы уже не говорим. Это отдельная тема. Вопрос делимитации должен был начать решаться еще год назад, о чем стороны договорились в Москве. Не получилось - Армения закапризничала. Потом за дело взялась Европа, и 6 апреля в Брюсселе Никол Пашинян лично подписался под созданием комиссии по решению вопросов мирного договора, определения границ и открытия коммуникаций до конца апреля. Азербайджан со своей стороны создал рабочую группу и ждал выполнения Ереваном своей части обязательств. По инициативе самой же Армении первая встреча комиссии должна была состояться 29 апреля на азербайджано-армянской границе. Не состоялась. Ладно, перенесли на 7-11 мая. И снова Армения подвела. А на днях министр иностранных дел Арарат Мирзоян неожиданно заявил российскому информационному агентству ТАСС, что Ереван готов провести заседание комиссий в Москве... Правда?

Армения никак не может выбрать и с легкостью продает интересы Евросоюза России и наоборот. Похоже, руководители соседней страны совершенно не стыдятся своего позорного поведения. Они ведут себя как покупатели на базаре, бегающие от прилавка к прилавку, боясь прогадать в цене. Такие покупатели, как правило, в конечном итоге остаются ни с чем. Армения тоже в конце этого пути останется ни с чем, если будет продолжать торговаться. Хорошо известно и всеми признано, что Ереван никогда не проводил самостоятельную политику. Называясь независимой, страна Армения не была таковой ни одного дня своей недолгой истории. В последние годы Ереван вдруг решил сменить хозяина, что из этого вышло, мы видим по нынешнему состоянию страны, раздираемой политическим кризисом, управляемым со стороны. Попытавшись проявить наконец разумный подход на последних переговорах в Брюсселе, Никол снова сделал десять шагов назад. Достаточно было быть вызванным на ковер в Москву. На днях Евросоюз выразил озабоченность таким поведением Еревана, и стоит ожидать, что этот месседж заставит Пашиняна на какое-то время опять начать думать о будущем армянского народа, а не об интересах внешних акторов. Но надолго ли? Вот в чем вопрос.

Так вот, международная политика - это не базар, у нее другие законы, и те, кто не способен держать слово и стоять за собственной подписью, воспринимаются как недоговороспособная страна, а не как гений торговли. Порой задумываешься, а стоит ли вообще о чем-то говорить со страной, которая наутро не вспомнит, что обещала вечером.

Чего в этом свете ожидать от встречи 22 мая?

Армения намерена "обогатить" повестку спамом, однако позиции Баку очень прочны. На стороне Азербайджана международное право, и это наш главный козырь на любых переговорах. Азербайджанская сторона уже очень ясно выразила, чего именно ждет от переговорного процесса, представив пять основных пунктов, которыми согласно мировой практике оформляются межгосударственные отношения. Армения принесла азербайджанскому народу много зла и горя, но в современном мире нужно уметь откладывать эмоции в сторону, чтобы добиваться своего. Президент Азербайджана прекрасно владеет этим искусством. Баку предлагает преступному соседу мир на максимально компромиссных условиях. Потому что предложение разгромленному агрессору мира и экономических дивидендов - это беспрецедентный компромисс. Армения этого не заслуживает, однако это нужно региону, и Азербайджан готов дать ей еще один шанс.

Принципы нормализации, предложенные Азербайджаном, уже не раз освещались в СМИ, но не помешает их еще раз перечислить. Это: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

На таких принципах устанавливают отношения страны, между которыми никогда не было отношений. Армения появилась по соседству с Азербайджаном в начале прошлого века и с тех пор проповедует только ненависть. Теперь Баку дает ей шанс это исправить.

Думается, азербайджанская сторона вновь поднимет вопрос об обсуждении вопросов мирного договора, делимитации и разблокирования коммуникаций в профильных комиссиях. Уже пора переводить обсуждения на этот уровень. Главы государств не могут заниматься этим, у них есть другие дела. Это текущие задачи в рамках нормализации, и заняться ими должны профильные специалисты. Причем, на двусторонней основе. Удивительно разумной была инициатива о встрече комиссии на границе. Просто не верится, что армянская сторона сама до этого додумалась. А вот отказ от своих же слов не удивил.

Пашиняну не избежать обсуждения гуманитарной повестки, которая вряд ли его образует. Претензии и требования азербайджанской стороны полностью обоснованы. Это вопросы армянских мин, азербайджанских граждан, пропавших без вести в период Первой карабахской войны, непредоставления Арменией информации о массовых захоронениях, состояние исторических и культурных памятниках азербайджанского народа в Армении и др.

Наверняка, армянский премьер постарается выбросить на стол и пресловутые шесть пунктов Армении. В Ереване это собрание несуразиц называют громко предложениями, но на самом деле это просто наспех расписанная реакция на пять пунктов Азербайджана.

Зачем-то среди пунктов нашло место утверждение о том, что Армения, дескать, уже признала территориальную целостность Азербайджана во время создания СНГ. По-видимому, так Ереван пытается отвертеться от признания территориальной целостности соседа в будущем мирном договоре. Смешно, конечно, но мы знаем, с кем имеем дело. Еще смешнее звучат утверждения о якобы важности для армянской стороны выполнения условий трехсторонних договоренностей в формате Баку-Москва-Ереван. Почему это названо предложением, не понимают и в самой Армении. Армянская сторона только лишний раз обратила внимание на то, что сама не выполняет ни одного пункта договоренностей. Дальше еще смешнее. Руководство Армении будто очнулось от долгого летаргического сна и не в курсе того, что происходит в мире. Иначе в "предложениях" Еревана не появился бы пункт об обращении к Минской группе по поводу организации переговоров. О том, что МГ больше не существует, знают все, кроме Пашиняна.

Единственным, что может характеризоваться как предложение, является вбрасывание в дискурс закрытой Азербайджаном темы статуса Карабахского региона, что наводит на мысль, что Армения не намерена отказываться от территориальных претензий к нашей стране. А это делает бессмысленными всяческие переговоры. Может быть, это и есть основная цель Еревана?

Как бы там ни было, есть уверенность, что переговорный процесс будет и дальше идти на основе интересов Азербайджана. Решительная и принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева способствовала формированию определенной атмосферы, которая позволила нам выиграть войну, начать менять отношение к нашей стране и сдернуть маску с армянского нацизма. Твердая и справедливая позиция главы государства и сейчас помогает Баку удерживать переговоры в рамках национальных интересов. Можно только восхищаться невозмутимостью азербайджанского лидера и терпением, с которым он продолжает склонять агрессивного соседа к миру. Это очень непростая задача. Не потому, что у Еревана принципиальная позиция, а потому что собственной позиции как таковой у Армении нет вообще и трудно предугадать, как она поступит после очередного звонка с одного из полюсов силы.