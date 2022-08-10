https://news.day.az/politics/1485957.html В Азербайджане имеются все условия для развития медиа - Кямран Алиев
В Азербайджане имеются все условия для развития медиа - Кямран Алиев
В Азербайджане имеются все условия для развития медиа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе конференции на тему обеспечения информационной безопасности общества.
По его словам, развитие современных обществ не может рассматриваться без развития медиа.
"С полной уверенностью можно сказать, что медиа в Азербайджане - это уже четвертая ветвь власти. Во время Отечественной войны наши журналисты работали непосредственно на передовой, в то же время они информировали мир о справедливой борьбе Азербайджана", - сказал Кямран Алиев.
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