В Азербайджане имеются все условия для развития медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе конференции на тему обеспечения информационной безопасности общества.

По его словам, развитие современных обществ не может рассматриваться без развития медиа.

"С полной уверенностью можно сказать, что медиа в Азербайджане - это уже четвертая ветвь власти. Во время Отечественной войны наши журналисты работали непосредственно на передовой, в то же время они информировали мир о справедливой борьбе Азербайджана", - сказал Кямран Алиев.