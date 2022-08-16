Азербайджанские военнослужащие провели испытательные стрельбы в Иране

На конкурсе "Снайперский рубеж" в городе Яазд Исламской Республики Иран продолжается подготовка команд к первому этапу соревнований.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mинобороны, военнослужащие Азербайджанской Армии, представляющие нашу страну на конкурсе, выполнили пробные стрельбы.

Наши военнослужащие успешно выполнили испытательные стрельбы.