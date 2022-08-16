https://news.day.az/politics/1487668.html Азербайджанские военнослужащие провели испытательные стрельбы в Иране - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие провели испытательные стрельбы в Иране - ФОТО
На конкурсе "Снайперский рубеж" в городе Яазд Исламской Республики Иран продолжается подготовка команд к первому этапу соревнований.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mинобороны, военнослужащие Азербайджанской Армии, представляющие нашу страну на конкурсе, выполнили пробные стрельбы.
Наши военнослужащие успешно выполнили испытательные стрельбы.
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