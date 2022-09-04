Мировое армянство против мира: провокационная ложь архиепископа Вигена Айказяна

Автор: Акпер Гасанов

Есть известная фраза: "Любые войны заканчиваются переговорами и миром". Теоретически это так. Но что мы видим на практике? Совсем иное. Судите сами. Буквально на днях в Брюсселе завершилась Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Как известно, Азербайджан четко и открыто озвучил пять основных принципов нормализации отношений с Арменией. И руководство РА вынуждено было принять эти пять принципов. Собственно, даже армянская диаспора признала этот факт, назвав очередную брюссельскую встречу Президента Ильхама Алиева и Пашиняна дипломатической победой Азербайджана. Казалось бы, есть повод для сдержанного оптимизма и надежд на то, что установление мира в регионе приняло необратимый процесс.

Но, после брюссельской встречи руководителей Азербайджана произошел ряд событий, демонстрирующих стремление деструктивных сил в рядах мирового армянства сорвать мирный процесс. К примеру, на генассамблее Всемирного совета церквей выступил ответственный по межцерковным вопросам Армянской восточной епархии США, представитель Армянской Апостольской церкви в исполнительном управлении центрального комитета Всемирного совета церквей архиепископ Виген Айказян.

"Невозможно игнорировать зверства, совершенные в отношении моего народа. Почему вы забываете, что происходит в Эфиопии, почему вы забываете, что сейчас происходит в Армении? Каждую неделю одно-два села оккупируют, что стало со 110-118 военнопленными за последние два года?", - сделал он откровенно провокационное заявление. Оно провокационно от первой до последней буквы. Ведь, он извратил суть, причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта.

Общеизвестно, что почти тридцать лет Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, а не наоборот. Это Ереван игнорировал международное право и резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых имело место требование о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Но архиепископ Виген Айказян умолчал об этом. Как и о том, что Минская группа ОБСЕ, так и не смогла оказать на страну-оккупанта должного давления. Против Армении не было введено никаких санкций. Все это не только не способствовало урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, но и способствовало самоуверенности у представителей официального Еревана. Их убежденность в том, что территории Азербайджана можно держать под оккупацией вечно трансформировалась в соответствующие заявления.

"Карабах - это Армения и точка"- это был не только лозунг, озвученный Николом Пашиняном, но и план действий Армении и мирового армянства. И тут вынужден напомнить о том, что Армянская апостольская церковь (ААЦ), кроме чисто религиозных функций, всегда осуществляла общественно-политическую миссию. Проще говоря, ААЦ всегда стола в авангарда армянского мифотворчества и территориальных претензий к соседним странам.

Мы все помним, что католикос армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Он и иные армянские "святые отцы" благословляли оккупацию Арменией наших земель.

При этом, все они заработали огромные деньги на 44-дневной войне. Именно в армянские церкви стекались пожертвования диаспоры, львиная доля которых бесследно исчезла. Это не мои догадки. Есть куча статей и роликов на эту тему. Армян разоблачают армяне. В частности, блогер Роман Багдасарян. Но и об этом предпочел не вспоминать архиепископ Виген Айказян.

Он пошел по традиционному для армянских священнослужителей пути провокаций, а не мира. Он солгал в присутствии огромного числа участвовавших в генассамблее Всемирного совета церквей. Ведь никогда боевые действия не велись на территории Армении. Они шли на всем миром признанных территориях Азербайджана. И потому фраза про то, что "каждую неделю одно-два села оккупируют"- это наглая и примитивная ложь.

Азербайджан всего-лишь берет под контроль свои земли и никто не вправе, и не в состоянии воспрепятствовать этому. В качестве доказательства напомню один лишь факт. Дело было 7 апреля 2016 года. Тогда Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого дома Киликийского Арам I посетили на тот момент оккупированные территории нашей страны. Они прибыли тогда, чтобы утешить оккупантов после поражения в четырех дневной войне. Они побывали тогда и в Шуше. Сейчас никто из них не осмелиться ступить туда ногой. Это все прекрасно знает и архиепископ Виген Айказян. Знает, но озвучивает лживые и провокационные заявления, которые ведут вовсе не к миру, а к новой войне между Азербайджаном и Арменией. Которые сеют ненависть, кровь и трагедии.