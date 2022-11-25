https://news.day.az/politics/1514117.html Пашинян привлечен к следствию
Пашинян привлечен к следствию
В Армении допрошены несколько чиновников по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями группой высокопоставленных лиц в период Второй карабахской войны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Следственный комитет Армении.
В Комитете не назвали имен допрошенных лиц.
В то же время в рамках уголовного дела в статусе свидетеля допрошен премьер-министр Никол Пашинян.
Родственники военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, неоднократно проводили акции перед зданием Генеральной прокуратуры Армении. Они требуют, чтобы дело было передано в Службу национальной безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре