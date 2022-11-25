Пашинян привлечен к следствию

В Армении допрошены несколько чиновников по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями группой высокопоставленных лиц в период Второй карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

В Комитете не назвали имен допрошенных лиц.

В то же время в рамках уголовного дела в статусе свидетеля допрошен премьер-министр Никол Пашинян.

Родственники военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, неоднократно проводили акции перед зданием Генеральной прокуратуры Армении. Они требуют, чтобы дело было передано в Службу национальной безопасности.