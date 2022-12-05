Хулуси Акар прибудет на военные учения Азербайджана и Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня совершит визит в Азербайджан.

Как сообщил в понедельник Day.Az полковник-лейтенант Анар Эйвазов, по приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в сопровождении делегации представителей Вооруженных сил страны совершит сегодня визит в Азербайджан с целью наблюдения за азербайджано-турецкими учениями.