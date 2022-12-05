https://news.day.az/politics/1516847.html Хулуси Акар прибудет на военные учения Азербайджана и Турции
Хулуси Акар прибудет на военные учения Азербайджана и Турции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня совершит визит в Азербайджан.
Как сообщил в понедельник Day.Az полковник-лейтенант Анар Эйвазов, по приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в сопровождении делегации представителей Вооруженных сил страны совершит сегодня визит в Азербайджан с целью наблюдения за азербайджано-турецкими учениями.
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