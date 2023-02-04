Автор: Зульфугар Ибрагимов

Что-то много стало в последнее время у Армении родственников. Народ, всегда считавший себя уникальным, единственным и неповторимым, вдруг начал обзаводиться дядюшками, тетушками, братьями и сестрами. Братание с другими народами вообще не вписывается в рамки армянских представлений о чистоте расы". Ведь ученые Армении уже доказали, а их иностранные подпевалы подтвердили, что армяне относятся к совершенно обособленной и в разы более развитой, чем прочие, арменоидной расе. И что же, теперь выясняется, что кто-то эту "чистоту" замарал? Набезобразничал кто-то, иначе откуда появились бы у армян братья и сестры в виде других народов.

Несколько лет назад один из иранских чиновников в порыве подхалимажа применил известную формулу об азербайджанцах и турках к Армении и Ирану. Он заявил, что армяне и персы это, дескать, один народ - два государства. Глупость иранского чиновника только насмешила, а вот отсутствие должной реакции с армянской стороны озадачило. Как же так - армяне с этим согласны? Они согласны, что их, неповторимых обладателей реликтовых генов, равняют с персами? Вместо вытекающего из цегакронизма возмущения армянские СМИ умильно цитировали чиновника. И стало очень заметно, насколько изменилось восприятие себя у армянства после 44-дневной войны. Оно само с перепугу начало искать родственников. С одной стороны, это хорошо, с другой - плохо, потому что роднятся армяне только по принципу враждебности к Азербайджану. Не любишь Азербайджан? - значит, родственник. Так что на сегодня "семейство" у Армении получилось жутковатое.

В январе спикер армянского парламента Ален Симонян побывал в Париже и на встрече с французской коллегой Яэль Брон-Пиве заявил: "Мы две нации, но одна цивилизация". Это, конечно, слишком сильно сказано, потому что армянство, в отличие от французов, живет одними мифами, а на самом деле понятия не имеет, какого оно роду-племени и где его корни. Эта информация потерялась за горами многолетней лжи. Примазываться к европейской (или Симонян имел в виду нечто другое?) цивилизации армянам не стоит, потому что по всем признакам их реальные родственники находятся очень далеко от Европы.

Так называемый иранист Вардан Восканян, изучая армянскую генеалогию, нашел еще одного родственника армян - Иран. "Армяно-иранский цивилизационный союз не имеет альтернативы", - считает он.

В том, что такой союз не имеет альтернативы, с Восканяном не поспоришь. Два токсичных государства должны держаться друг друга, потому что никто больше не хочет иметь с ними дела. Иран и Армения, действительно, преуспели в совместной разрушительной деятельности в нашем регионе. А древность, арийское происхождение - это мишура, как видим, никак не повлиявшая на сегодняшний день этих народов. А о перспективах Ирана и Армении даже подумать страшно.

Восканян, вообще, парень забавный. Армяно-иранский цивилизационный союз он предлагает противопоставить "варварскому, антигуманному и максималистскому "туранскому союзу"". И делать это следует под лозунгами "две нации, одна цивилизация", "два государства, одна цивилизация", "две религии, одна цивилизация", "два языка, одна цивилизация". Еще немного и он договорился бы до чего-нибудь вроде "две головы - одно туловище" или "два ботинка - одна нога".

Ну ладно, с кем брататься, армянам самим решать. В нынешних реалиях они, наконец, почувствовали, что быть избранными и неповторимыми как-то неуютно. Азербайджан, например, является частью огромного тюркского мира, того самого Турана, страх перед которым сплотил "истинных арийцев" нашего региона. Вот это настоящая семья. Мы не претендуем на избранность, древность и цивилизаторскую роль, зато у нашей семьи есть реальная генеалогия, есть корни, настоящее и будущее.

И, кстати, армянским пустозвонам не кажется, что своими глупыми заявлениями они скомпрометировали своих новых "родственников"? Ведь по версии армянства выходит, что Франция и Иран тоже родственники. Вряд ли французам и персам это понравится. Хотя, что обижаться - Армения ведь у них... как бы это сказать покультурнее - неродная.