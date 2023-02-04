Армяне пресмыкаются перед Ираном и Францией:

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Что-то много стало в последнее время у Армении родственников. Народ, всегда считавший себя уникальным, единственным и неповторимым, вдруг начал обзаводиться дядюшками, тетушками, братьями и сестрами. Братание с другими народами вообще не вписывается в рамки армянских представлений о чистоте расы". Ведь ученые Армении уже доказали, а их иностранные подпевалы подтвердили, что армяне относятся к совершенно обособленной и в разы более развитой, чем прочие, арменоидной расе. И что же, теперь выясняется, что кто-то эту "чистоту" замарал? Набезобразничал кто-то, иначе откуда появились бы у армян братья и сестры в виде других народов.

Несколько лет назад один из иранских чиновников в порыве подхалимажа применил известную формулу об азербайджанцах и турках к Армении и Ирану. Он заявил, что армяне и персы это, дескать, один народ - два государства. Глупость иранского чиновника только насмешила, а вот отсутствие должной реакции с армянской стороны озадачило. Как же так - армяне с этим согласны? Они согласны, что их, неповторимых обладателей реликтовых генов, равняют с персами? Вместо вытекающего из цегакронизма возмущения армянские СМИ умильно цитировали чиновника. И стало очень заметно, насколько изменилось восприятие себя у армянства после 44-дневной войны. Оно само с перепугу начало искать родственников. С одной стороны, это хорошо, с другой - плохо, потому что роднятся армяне только по принципу враждебности к Азербайджану. Не любишь Азербайджан? - значит, родственник. Так что на сегодня "семейство" у Армении получилось жутковатое.

В январе спикер армянского парламента Ален Симонян побывал в Париже и на встрече с французской коллегой Яэль Брон-Пиве заявил: "Мы две нации, но одна цивилизация". Это, конечно, слишком сильно сказано, потому что армянство, в отличие от французов, живет одними мифами, а на самом деле понятия не имеет, какого оно роду-племени и где его корни. Эта информация потерялась за горами многолетней лжи. Примазываться к европейской (или Симонян имел в виду нечто другое?) цивилизации армянам не стоит, потому что по всем признакам их реальные родственники находятся очень далеко от Европы.

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Так называемый иранист Вардан Восканян, изучая армянскую генеалогию, нашел еще одного родственника армян - Иран. "Армяно-иранский цивилизационный союз не имеет альтернативы", - считает он.

В том, что такой союз не имеет альтернативы, с Восканяном не поспоришь. Два токсичных государства должны держаться друг друга, потому что никто больше не хочет иметь с ними дела. Иран и Армения, действительно, преуспели в совместной разрушительной деятельности в нашем регионе. А древность, арийское происхождение - это мишура, как видим, никак не повлиявшая на сегодняшний день этих народов. А о перспективах Ирана и Армении даже подумать страшно.  

Восканян, вообще, парень забавный. Армяно-иранский цивилизационный союз он предлагает противопоставить "варварскому, антигуманному и максималистскому "туранскому союзу"". И делать это следует под лозунгами "две нации, одна цивилизация", "два государства, одна цивилизация", "две религии, одна цивилизация", "два языка, одна цивилизация". Еще немного и он договорился бы до чего-нибудь вроде "две головы - одно туловище" или "два ботинка - одна нога".  

Ну ладно, с кем брататься, армянам самим решать. В нынешних реалиях они, наконец, почувствовали, что быть избранными и неповторимыми как-то неуютно. Азербайджан, например, является частью огромного тюркского мира, того самого Турана, страх перед которым сплотил "истинных арийцев" нашего региона. Вот это настоящая семья. Мы не претендуем на избранность, древность и цивилизаторскую роль, зато у нашей семьи есть реальная генеалогия, есть корни, настоящее и будущее.

И, кстати, армянским пустозвонам не кажется, что своими глупыми заявлениями они скомпрометировали своих новых "родственников"? Ведь по версии армянства выходит, что Франция и Иран тоже родственники. Вряд ли французам и персам это понравится. Хотя, что обижаться - Армения ведь у них... как бы это сказать покультурнее - неродная.