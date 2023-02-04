Колоссальная разница: Азербайджан спасает Европу, Армения стоит на паперти

Автор: Акпер Гасанов

В нынешнее напряженное с точки зрения энергетической безопасности время на пространстве ЕС поддержка и помощь Азербайджана получают высокую оценку. Это были слова благодарности нашей стране, сказанные комиссаром Европейского союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, она отметила, что ЕС заинтересован в расширении связей с Азербайджаном в сферах природного газа и зеленой энергии, а также, высоко оценивая возможности сотрудничества с Азербайджаном в связи с электроэнергией, рассматривает их и выражает готовность к сотрудничеству в данном направлении.

Как видим, в ЕС, равно как и в США, высоко ценят роль Азербайджана в оказании помощи Старому Свету в самый сложный для него период фактической борьбы за энергетическое выживание. И действительно, наша страна снова доказала свою способность и готовность выполнять все взятые на себя обязательства.

Согласно сухим статистическим данным, в 2022 году поставки газа из Азербайджана в Евросоюз увеличились на 40%! Говоря более конкретно, если в 2021 году экспорт природного газа Азербайджана только на рынки Евросоюза составлял 8,2 миллиарда кубометров, то в 2022-м он уже равнялся 11,3 миллиарда кубометров. При этом, увеличение поставок будет и далее.

Уже анонсировано, что в нынешнем, 2023 году, он составит не менее 11,6 миллиарда кубометров. При этом, общий же объем природного газа, который Азербайджан в 2023 году намерен экспортировать, составит, примерно, 24 миллиарда кубометров, что на 5 миллиардов кубометров больше, чем в 2021 году. Не удивительно, что все большее число стран связывают свои надежды на обеспечение энергетической безопасности именно с Азербайджаном.

"Южный газовый коридор был открыт всего чуть более двух лет назад, но уже сегодня мы говорим о расширении TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров и расширении TAP с 10 до 20 кубометров", - справедливо напомнил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Он подчеркнул, что "хорошо, что мы все сделали вовремя". Да, Азербайджан доказал не только обоснованность своих амбиций, но и правоту своих расчетов. Плоды этой блестяще подготовленной и своевременно реализованной стратегии развития теперь пожинают не только в нашей стране, но и в ЕС. И все это повышает геополитическую значимость Азербайджана в мире.

А что с Арменией? Да, с той самой, которую так активно поддерживает Франция, насквозь коррумпированные депутаты Европарламента, разного рода представители СМИ различных европейских государств. Чем она полезна для Европы? Ответ очевиден- ничем. Армения - это классическое государство-паразит, априори не способное генерировать что-то позитивное.

Вопреки частым и смешным заявлениям любителей армянской политико-научной мифологии, которые утверждают, что едва ли не все позитивное на нашей планете создано армянами, сама РА за все годы весьма сомнительной независимости так и не удосужилась выдать хоть что-то, способное вызвать уважение и принести пользу человечеству.

Она выбрала политику самоизоляции, ища ныне выходы из того тупика, в который сама себя загнала, проводя политику оккупации чужих земель, территориальных претензий. Более четверти века РА занималась банальным и варварским грабежом захваченных территорий Азербайджана. И вот, после поражения в 44-дневной войне, в РА погрузились в общенациональный траур.

При этом, реальных шагов навстречу, прежде всего, самим себе, то есть к выходу из того тупика, в который РА сама себя загнала, мы не видим. Есть только слова представителей официального Еревана о готовности к миру с Азербайджаном. Слова есть, но движения к миру нет. Есть только череда взаимоисключающих, а порой и провокационных шагов со стороны руководства РА.

Есть и просто глупые, примитивные речи армянских "реваншистов", рассуждающих о планах "не допустить окончательного присоединения Карабаха к Азербайджану". Никаких политических, военных, экономических и любых иных ресурсов для реализации этого плана у них нет. Есть только обида на весь мир. То на Россию, то на США и ЕС.

В общем, весь мир "виноват" в бедах Армении. Даже ее союзники по ОДКБ и ЕАЭС, выходить из которых РА не хочет. Ибо, в реальности, никому она в ЕС не нужна. У нее нет общих границ, проектов с ЕС. У нее нет ничего, кроме слез, соплей, сетований и готовности вечно стоять с протянутой рукой , но с камнем за пазухой. Такая страна априори может быть использована только в качестве пса, которому, в обмен на кость, будет приказано выполнять команду "фас". Меняться будут только те, кто отдает такую команду, а готовность РА исполнять ее останется неизменной.