Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю парламента Турции

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Великого Национального собрания Турции Мустафе Шентопу в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Турции.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе, в письме Гафарова выражает сожаление в связи с известием о гибели, ранениях людей и разрушениях в Кахраманмараше, Газиантепе и других южных регионах страны в результате ужасного землетрясения, она выражает глубокие соболезнования председателю парламента Турции братскому народу Турции от своего имени и от имени депутатов, а также соболезнования близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.