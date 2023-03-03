Выведены из строя камеры наблюдения на постах незаконных армянских бандформирований в Карабахе

Выведены из строя камеры видеонаблюдения, установленные на постах незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, что камеры видеонаблюдения, установленные на постах незаконных армянских отрядов в Карабахе, были выведены из строя в результате механического воздействия неизвестного происхождения.