https://news.day.az/politics/1543354.html Выведены из строя камеры наблюдения на постах незаконных армянских бандформирований в Карабахе - ВИДЕО
Выведены из строя камеры наблюдения на постах незаконных армянских бандформирований в Карабахе - ВИДЕО
Выведены из строя камеры видеонаблюдения, установленные на постах незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
На кадрах видно, что камеры видеонаблюдения, установленные на постах незаконных армянских отрядов в Карабахе, были выведены из строя в результате механического воздействия неизвестного происхождения.
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