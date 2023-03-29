МИД о визите Джейхуна Байрамова в Израиль

После исторического визита Джейхуна Байрамова, сотрудничество с Израилем будет расширяться.

Как сообщает в среду Day.Az , об этом написал на своей странице в Twitter начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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