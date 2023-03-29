https://news.day.az/politics/1550482.html МИД о визите Джейхуна Байрамова в Израиль
МИД о визите Джейхуна Байрамова в Израиль
После исторического визита Джейхуна Байрамова, сотрудничество с Израилем будет расширяться.
Как сообщает в среду Day.Az , об этом написал на своей странице в Twitter начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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