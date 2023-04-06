О Нерке и Марсике сквозь призму очередного бегства Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

В который уже раз вынужден констатировать, что реальная жизнь куда круче, чем любое литературное произведение, даже если оно написано прекрасными авторами. Вот, к примеру, есть многое не вошедшее в опубликованный изначально роман И.Ильфа и Е.Петрова "12 стульев". Все это, вышедшее после развала СССР, вызвало сожаление по поводу того, что из себя представляла советская цензура.

Ведь, по причине ее наличия, читатели не смогли вовремя прочесть о том, как отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. Свою суку по кличке Нерка он откармливал, холил и лелеял.

В итоге. от добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. И вот на нее надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, это жена отца Федора, взяв с собою 3 рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху, принадлежащему секретарю уисполкома.

Все шло по плану, но в саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Этого оказалось достаточно, чтобы случилось ужасное. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с явно матримониальными намерениями. Их ему осуществить удалось.

И совершенно напрасно Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: "Пошел! Пошел! Пошел!" - и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. В итоге, через положенное время, Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продать приплод с прибылью.

Это был сюжет из известного на весь мир романа. А теперь, обратим внимание на сегодняшнее, реальное сообщение. Рубен Варданян, этот олигарх и московский засланец в Ханкенди, прежде комика Михаила Галустяна успевший обзавестись армянским паспортом, снова покинул Карабахский экономический район нашей страны. Не прошло, как говорится, и полугода с момента его прежнего маневра аналогичного свойства.

Тогда, помнится, бегство из Ханкенди им было совершено в машине российских миротворцев, груженой грязным нижним бельем. Как-то совсем иначе я себе представлял вояжи состоятельных людей, но что есть Рубен Карленович, как видим, знает толк в извращениях. Нет, до случки породистых собак с дворнягами дело пока не дошло, но страсть к фетишизму Варданяна- почти медицинский факт. Впрочем, на сей раз он проявил себя не только с этой стороны.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук армянский блогер Роман Багдасарян, Варданян собрал карабахских армян и сообщил им пренеприятнейшее известие. Нет, в Ханкенди пока не едут ревизоры из Баку. Достаточно, на данном этапе, было въезда в этот азербайджанский город азербайджанской же машины "Скорой помощи". Она, кстати, могла бы вывезти из Ханкенди и Варданяна. Ведь, он сказал собравшимся, что у него якобы смертельные проблемы со здоровьем и он должен покинуть Карабахский экономический район Азербайджана.

"Это тот самый Рубен Варданян, который в последние месяцы постоянно повторял, что готов даже умереть за Карабах. И очевидно, что причины отъезда Варданяна из-за проблем со здоровьем - всего лишь маленькая уловка. Он должен был попытаться как-то оправдаться", - написал блогер Багдасарян в своем "Фейсбуке". Безусловно, он прав. Рубен Карленович никак не вытянет роль мнимого больного.

Он просто провалился, сбежал. Причем, с позором, который вполне сравним с тем, коим запятнала себя Нерка. Тот, кто создал политический проект "Рубен Варданян" чувствует себя столь же горестно, как отец Федор, после того, как увидел сотворенное с Неркой дворняжкой Марсиком. Роль коего пришлось исполнять всей "элите" карабахских армян, который воспользовались слабостью московского засланца, когда кураторы Рубена Карленовича отвлеклись на иные, глобальные вызовы. Такая вот реальная история. Куда круче той, о которой писали классики жанра.