Экс глава правительства Молдовы о важности встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Кишиневе

Источник: Агентство международной информации Trend

Проведение встречи между Азербайджаном и Арменией в рамках саммита в Кишиневе представляет большую важность.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, участвующий в международном мероприятии в Шуше на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Мы были рады видеть Президента Ильхама Алиева на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Очень важно, что в рамках саммита в Кишиневе состоялась встреча между Азербайджаном и Арменией. Важно, чтобы между двумя странами установился мир. У Президента Ильхама Алиева прекрасные планы относительно Карабаха, и они реализуются. Делается всё для улучшения условий жизни людей, которые будут здесь жить, возможностей трудоустройства. Однако минирование Карабаха армянами в период оккупации замедляет эти процессы", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.