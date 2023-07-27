Проект FETÖ в Азербайджане с треском провалился

Автор: Мехти Ахмедзаде

Посольства США, Великобритании, Франции и Германии в Азербайджане на днях поделились твитами о задержанном Губаде Ибадоглу в попытке политизировать тему меры пресечения с целью вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

В первую очередь следует подчеркнуть, что Ибадоглу является гражданином Азербайджана, и согласно правовым нормам страны его задержание и допрос проводятся в соответствии с законом. Несомненно, есть веские причины, связанные с его задержанием. Согласно официальным данным, в связи с террористической организацией FETÖ в Азербайджане задержаны несколько человек, одним из которых является экономист. После завершения расследования общественность получит больше информации по этому вопросу. Вмешательство в ход расследования недопустимо, ибо дело серьезное. FETÖ - террористическая организация, поддерживаемая и финансируемая США. Она создала сеть не только в Турции, но и во многих странах, в том числе и в Азербайджане.

Кажется, что еще вчера ее последователи пытались захватить власть в Турции. Прошло уже много лет с той ночи, однако будто все было еще вчера. В те тяжелые дни, Турция прошла в сантиметрах от катастрофы. Если бы FETÖ удалось достичь желаемого, Турция, какой мы ее знали до той ночи, перестала бы существовать. Неизвестно какие ужасы принес бы террористический режим в страну, но ясно, что все скатилось бы к точке невозврата, после которой последовал бы неминуемый развал. Это событие было не первой попыткой военного переворота в истории Турции. Но это была самая кровавая попытка. В тот день погибло более 250 человек, сторонники Гюлена убили десятки солдат.

Чем занимался экономист в Азербайджане?

Связь Губада Ибадоглу с этой сети не далека от истины. Он работал в университетах Северной Каролины, Дьюка и Рутгерса в США, где члены FETÖ имели широкое присутствие, и установил с ними обширные связи. Имеются факты того, что Г. Ибадоглу много раз посещал Пенсильванию, встречался с Фетхуллахом Гюленом, получал указания. Все станет известным по итогам расследования.

Кроме того, Ибадоглу совместно с Джамилем Гасанлы получал крупные гранты с Запада, в частности, из США на реализацию различных проектов. Но, как оказалось, проекты были реализованы с нарушением закона, а средства были распилены.

В частности, перед Губадом Ибадоглу были поставлены задачи по восстановлению сети FETÖ в Азербайджане, нарастанию политической напряженности, нарушению общественно-политической стабильности. Он имел связи с секретными центрами и очагами FETÖ в США, Турции и странах Европы. Азербайджан - независимая страна и не допустит любого вмешательства во внутренние дела, где царят гармония и стабильность. Все вопросы с Ибадоглу будут решены независимыми судебными органами в соответствии с законом.

Последняя операция против террористической организации FETÖ в Азербайджане выявила, что сторонники Фетхуллаха Гюлена, несмотря на свою замкнутость, активны, а главное, контролируются из-за рубежа. Преследуется цель уничтожить стабильный Азербайджан посредством той же попытки переворота. Члены этой террористической организации думали, что приняли все меры предосторожности в Азербайджане, мастерски и профессионально замаскировались, однако они, как всегда, оказались не правы.

Поэтому не зря Губаду Ибадоглу было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК. В его офисе был проведен обыск, обнаружены документы, относящиеся к делу.

В ходе обысков, проведенных в офисах FETÖ, типографиях, учебных центрах, общежитиях и адресах задержанных лиц были выявлены и изъяты для следствия финансовые отчеты учреждения, документы, отражающие планы действий, радикально-религиозные документы, распространяющие идеи FETÖ, компьютеры, электронные запоминающие устройства, банковские карты, крупные изъяты фальшивые деньги и огнестрельное оружие.

На основании возбужденного уголовного дела сообщается, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других участников движения.

Таким образом, благодаря наводке МВД Турции, пытающейся укрепиться в Азербайджане FETÖ был нанесен большой удар.

Если кто-то на Западе думает, что в Баку будут сидеть сложа руки, они в этом глубоко ошибаются, потому что Фетхуллах Гюлен, проживающий в настоящее время в роскошном, огромном особняке в штате Пенсильвания, США, после создания в Турции движения "Нурчулар" выбрал нашу страну в качестве первой мишени среди зарубежных стран. Лицеи, Кавказский университет, курсы, компании, газета "Заман" и одноименное издательство, десятки журналов и интернет-ресурсов, тысячи "зажигалок" служили распространению злобной идеологии Гюлена.

Если западные страны и их представители думают, что могут вмешиваться во внутренние дела стабильного и развивающегося Азербайджана и оказывать на него давление, то они очень ошибаются. Мы не Армения, которая продается любому, кто покажет палец.

С другой стороны этот энтузиазм посольств западных стран можно понять, ведь крупные средства, оставленные ими на проект Губад Ибадоглу, сгорели, а самое главное, что план некоторых западных кругов по созданию хаоса в Азербайджане в очередной раз провалился. Поэтому государство и общественность должны самым решительным образом отреагировать на попытки западных кругов вновь внести хаос в нашу страну.

Впрочем, реакция уже есть, ибо Азербайджан продолжает свое развитие, борется за независимость, государственность и защищает свои суверенные права. В нашем обществе серьезно обсуждается связь Ибадоглу с FETÖ. Факты о том его предательской деятельности находятся в центре внимания. Сегодня в нашей стране достаточно интеллигентных, патриотически настроенных, демократически мыслящих людей, которые защищают Азербайджан, берут за основу азербайджанство, стремятся предотвратить иностранное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Никакая западная т.н. "демократия", являющаяся извращенной версией истинной демократии, и их агенты с нами не справятся.