Открытие школы в Физули является проявлением поддержки Узбекистана братскому Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

"Мы сдадим эту школу в эксплуатацию для учеников, чтобы они получали знания. Азербайджан и Узбекистан воспитали великих, выдающихся людей своего времени, таких как Низами Гянджеви, Физули, Алишер Наваи, и мы надеемся, что эта школа также воспитает таких выдающихся людей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня быд подписан солидный пакет документов для расширения сотрудничества между министерствами культуры двух стран.

По его словам, этот документ охватывает такие направления как кино, театр, музеи, литература.

"Именно по этим направлениям будет расширяться азербайджано-узбекское сотрудничество. Мы надеемся, что все это выведет отношения наших стран на качественно новый уровень", - отметил Назарбеков.