https://news.day.az/politics/1598654.html Отправленные из Баку грузовики с мукой уже 20 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
Отправленные из Баку грузовики с мукой уже 20 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
Грузовики с продовольствием, направленным Азербайджанским обществом Красного Полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 20-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, грузовики с 40 тоннами муки ждут с 29 августа на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди перед постом российских миротворцев. Сотрудники Общества Красного Полумесяца и волонтеры ночуют в палатках, установленных на территории.
Они сообщили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.
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