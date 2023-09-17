Отправленные из Баку грузовики с мукой уже 20 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с продовольствием, направленным Азербайджанским обществом Красного Полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 20-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, грузовики с 40 тоннами муки ждут с 29 августа на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди перед постом российских миротворцев. Сотрудники Общества Красного Полумесяца и волонтеры ночуют в палатках, установленных на территории.

Они сообщили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.