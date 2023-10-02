Выявлен факт оскорбления армянами мечети в селе Малыбейли

При осмотре территорий после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, выявлены очередные факты оскорбления армянами мечетей.

Как сообщили Day.Az в понедельник в пресс-службе МВД Азербайджана, было обнаружено, что относящаяся к XVII веку мечеть Малыбейли в селе Малыбейли Шушинского района, как и другие мечети на азербайджанских территориях, ранее находившихся под оккупацией, использовалась армянами в качестве хлева.

Отметим, что минарет мечети Малыбейли был разрушен вооруженными силами Армении еще в 1992 году, потолок был подожжен в нескольких местах и пришел в негодность. Эти факты являются еще одним наглядным доказательством вандализма армян.