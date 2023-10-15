Символизм исторического момента: флаг Азербайджана поднят в Ханкенди в день 20-летия президентства Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это было ровно три года тому назад, 15 октября 2020 года. В этот день Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении от армянской оккупации еще 6 сел. "Наша славная армия освободила от оккупации село Арыш Физулинского района, Дошулу Джабраильского района, сел Эшида, Дудукчу, Эдилли, Чырагуз Ходжавендского района. Слава Азербайджанской Армии! Карабах - это Азербайджан", - написал он в своем Твиттере.

Это были очередные прекрасные новости с фронта. Которые подтвердили прогнозы военных экспертов о том, что после взятия Гадрута продвижение азербайджанской армии будет более стремительным. Спустя короткое время оказалось, что блестящей, исторической Победой завершилась 44-дневная война, по итогам которой была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр РА Никол Пашинян был вынужден подписать трехстороннее заявление, по своей сути являющееся актом о капитуляции Армении. Увы, после этого, армянская сторона не отказалась от провокационной политики, в частности, делая заявления, провоцирующие новую войну. Попутно, мы увидели реализацию политики "минного террора" со стороны РА.

Все это, как и регулярные обстрелы азербайджанских позиций с армянской стороны, вынудили официальный Баку приступить к проведению антитеррористических мероприятий. Они длились всего 24 часа и в ее результате был полностью восстановлен суверенитет нашего государства. Таким образом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал явью мечту миллионов азербайджанцев, проживающих как в нашей стране, так и за ее пределами.

Впервые после провозглашения независимости суверенитет Азербайджана распространяется на всю его территорию. Самое ценное во всей этой истории это то, что данная великая Победа была достигнута вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и несмотря на колоссальное давление мирового армянства. И вот сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики и в Ханкенди.

Там же сегодня, на административном здании, вместо сепаратистской символики, был установлен герб Азербайджана. Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил сегодня поездку в Тертерский район, часть которого находилась под армянской оккупацией и была освобождена в результате 44-дневной войны. Глава государства принял участие в открытии парка, в сдаче в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе. Он поднял государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища. Кроме того, сегодня глава нашего государства поднял флаг Азербайджана в городе Агдере.

Несложно представить, как на все это реагируют в Армении а также в странах, которые оказывали и продолжают оказывать ей покровительство. Легко представить и эмоции представителей мирового армянства. Они пребывают в трауре, едва ли не ежедневно поминая проекты под названием "миацум" и "арцах". В их рядах идет поиск виновного в случившемся. Хотя, все более, чем очевидно.

Поражение Армении и мирового армянства было предопределено еще 20 лет назад, 15 октября 2003 года, когда на президентских выборах в Азербайджане победу одержал Ильхам Алиев. Блестящий последователь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, поставил перед собой четкую, хотя на тот момент казавшуюся трудно выполнимой задачу- полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Армейское строительство является для нас самым важным, самым приоритетным вопросом. Это тоже естественно. Потому что мы живем в условиях войны. Война еще не окончена. Первый этап войны окончен. Наша главная задача - восстановить территориальную целостность нашей страны", говорил он 20 лет назад. И вот- он сумел реализовать поставленную задачу.

Символично, что именно сегодня, в день 20-летия победы Ильхама Алиева на президентских выборах 2003 года, все атрибуты нашей государственности, независимости, территориальной целостности, нашего суверенитета, установлены в Ханкенди- последнем крупном оплоте карабахской хунты. Бывшие лидеры которой могут насладиться этим историческим моментом, сидя в бакинском СИЗО и просматривать сюжеты азербайджанских телеканалов. Мы же, говорю от имени десятков миллионов азербайджанцев мира, преисполнены глубочайшей признательности к тому, кто осуществил нашу общенациональную мечту- к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.