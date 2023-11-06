Новая жертва – армяне добрались до "Barı Naxçıvan"

Автор: Лейла Таривердиева

По всей видимости, скоро не останется ни одной сферы, по которой не прошелся бы "мамай" армянского плагиата. Культура страдает от армянского воровства особенно. И плагиат армянский до безобразия откровенный, наглый и открытый. Все, что понравилось армянам, они спокойно и без зазрения совести загребают и объявляют своим.

Ну что поделать, нравится армянам азербайджанская музыка. Когда-то они плясали на наших свадьбах под нее, а потом, когда на наших свадьбах уже плясать не могли, стали плясать под нее на собственных торжествах, записывать как "армянскую музыку" на концертах, засорять интернет-пространство фальшивками. Мы уже счет потеряли, какое количество образцов азербайджанской народной, классической музыки и авторской песни откровенно своровано соседями. В наглую, с расчетом, что это будет принято за чистую монету. Ну и что же, что, например, известная песня "Barı Naxçıvan" поется еще с сороковых годов прошлого века и имеет азербайджанских авторов Мамеда Джавадова (музыка) и Гусейна Азима (слова). Через семьдесят лет песня вдруг объявляется в армянских соцсетях как "армянская". На музыку азербайджанского композитора написан слащавый текст в стиле "татик-папик". Видео собирает лайки и сердечки, все умиляются. А между тем, слова у песни совсем не те, что положены на известную мелодию Мамеда Джавадова. Песня на самом деле о Нахчыване, который настолько покорил композитора, что он попросил Гусейна Азима написать стихи и сочинил на них мелодию.

Ай соседи, может, хватит? От того, что вы назовете азербайджанскую мелодию азербайджанской, ваши честь и достоинство не пострадают. Вы просто покажете себя цивилизованными людьми. Хотя о чем это мы...

Это армянское видео:

А это оригинал песни, написанной в 40-х годах ХХ века Джавадовым и Азимом: