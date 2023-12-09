Все точки над i: анализ интервью "Евроньюс" Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс". Оно вышло после того, как было обнародовано совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения, начинающееся со слов, что стороны разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе.

Это то, что крайне важно для всего Южного Кавказа, а также, как прекрасный прецедент для всех стран, где еще есть "замороженные" конфликты. Азербайджан уже создал поистине уникальный прецедент, вопреки позиции ведущих мировых держав, полностью восстановив свою территориальную целостность. Причем, сделав это военным путем.

Вот и интервью "Евроньюс", которое увидят в огромном числе стран мира, глава нашего государства напомнил, что Азербайджан подвергся оккупации и этнической чистке, миллион азербайджанцев были депортированы армянским правительством, а территория площадью почти 15 тыс. кв. км была опустошена. Это важное напоминание миру и прежде всего тем политикам, которые ныне пытаются выставить Армению едва ли не как пострадавшую сторону.

В реальности, война никогда не происходила на территории Армении, а Азербайджан никогда не претендовал на земли РА. Никогда по мирным армянским городам не наносились ракетные удары, тогда как по Гяндже, Барде и Мингячевиру с территории РА ракетные удары наносились. И их последствия были трагическими- погибли старики, женщины, дети. Об этом тоже нужно напоминать всем армянским политикам, которые пытаются извратить суть конфликта и разного рода дельцам от политики в США и Франции, которые готовы тиражировать ложь, пытаясь очернить Азербайджан.

А еще всем им нужно напоминать о том, что тридцать лет назад из Армении было изгнано азербайджанское меньшинство в этой стране. А азербайджанцев, как своевременно напомнил Президент нашей страны в интервью "Евроньюс", в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане - почти 300 тыс. человек. И теперь, как говорят в таких случаях, мяч находится на армянской стороне поля. Наша страна свою законную и логичную позицию уже озвучила.

"В течение почти трехлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело.Раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране", рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Евроньюс".

И тут я особо хотел бы обратить внимание на то, что даже поражение РА в 44-дневной войне, как видим, не привело к отказу официального Еревана от политических спекуляций. Они использовали карабахских армян, как способ давления на Азербайджан. Просто в начале стоял вопрос так называемого статуса для "Нагорного Карабаха", а потом, после 44 дневной войны, начались рассуждения о судьбе карабахских армян.

Которые, как справедливо подчеркнул глава нашего государства, жили на оккупированных территориях Азербайджана незаконно, будучи гражданами РА. Граждане Азербайджана на территории Армении не проживают. Их там не было и нет. Об этом тоже нужно помнить ангажированным адвокатам Армении из стран мира. Помнить, чтобы не выглядеть шутами, когда они в очередной раз делают анти-азербайджанские заявления.

Наша страна всегда занимала и продолжает занимать справедливую, обоснованную и логичную позицию. Вот и сейчас Президент Азербайджана четко указал на то, что если Армения согласится либо на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств, либо вообще не включать этот вопрос, то мир достижим. Все честно, все справедливо. А главное- все снова услышали о том, что Азербайджан реально стремится к достижению долгожданного мира в регионе.

Именно поэтому, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих. Именно поэтому официальный Баку всегда предлагал и предлагает всем армянам, что желают проживать в Карабахском экономическом регионе, сделать это на законных основаниях. Им нужно зарегистрироваться на открытом Азербайджаном электронном портале, который доступен, подав заявление о том, что они хотят вернуться, хотят принять азербайджанское гражданство.

При этом, Азербайджан гарантирует их право на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права. "Они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить", заявил в интервью "Евроньюс" Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И это был очередной пример доброй воли с нашей стороны. Ведь, от руководства Армении мы так до сих пор и не услышали, что азербайджанцы, изгнанные из РА, могут вернуться, получить армянское гражданство, что гарантируется их право на собственный язык, образование, вероисповедание и право избираться в муниципалитеты. Вот, в чем принципиальная разница между Баку и Ереваном, которую может понять и почувствовать каждый, кто посмотрит интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, данное "Евроньюс".