Зангезурский коридор имеет решающее значение в связке Центральная Азия-Европа

Текущие события в Украине и странах MENA (государства Ближнего Востока и Северной Африки) показывают, что стабильность, как на геополитическом, так и на энергетическом и ресурсно-экономическом уровне, очень хрупка. Недавние события в Азербайджане - когда военные провели антитеррористическую операцию против армянской сепаратистской группировки в Карабахе и закончили войну, начав мирные переговоры с Арменией - влияют на геополитику Южного Кавказа: Россия теряет контроль над Арменией, а Запад, в частности Вашингтон, поддерживает Ереван.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье бывшего аналитика по Ближнему Востоку и Северной Африке в Объединённом командовании НАТО Маурицио Джери, опубликованной в издании Eurasia Review.

Автор статьи подчеркивает, что отношения между ЕС и Азербайджаном становятся стратегически важными не только как партнерство само по себе, но и как мост к более широкому сотрудничеству между Европой и Центральной Азией, а также Турцией.

"С более прочными связами с Баку и Анкарой Евразия будет уверена в том, что не попадет в сферу влияния России и Китая. Проект Зангезурского коридора, который соединит Турцию с основной частью Азербайджана, приобретает решающее значение для энергетики, торговли и передвижения людей между Центральной Азией и Европой", - отмечает аналитик НАТО.

По мнению Маурицио Джери, более тесное партнерство могло бы помочь ЕС, Турции и Азербайджану возглавить переход к "зелёной" энергетике на глобальном и региональном уровнях, адаптироваться к изменению климата и превратить его не в вызов, а в возможность.

"В настоящее время у Азербайджана есть планы по переходу к "зеленой" энергетике, предусматривающие сокращение выбросов на 35% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, и большой потенциал возобновляемых источников энергии (следующий саммит COP29 будет проведён в Баку). Центральная Азия также обладает большим потенциалом возобновляемой энергии, но страны ЦА, похоже, идут по иному пути, в то время как партнерство с ЕС через Азербайджан могло бы помочь им интегрировать инвестиции в возобновляемую энергию.

За последние 30 лет Азербайджан смог превратиться в стабильное и процветающее государство. В ближайшие несколько лет эта страна станет ключевым звеном в новой региональной архитектуре и мостом между Западом и Востоком", - считает автор статьи.

Энергетическое партнерство

"Энергетическая безопасность в последние годы стала такой же важной составляющей национальной безопасности, как военная или экономическая. Энергетическая стратегия ЕС, в первую очередь, основана на плане по переходу к "зеленой" энергетике и прекращению импорта российских энергоресурсов к 2030 году. Регион Южного Кавказа очень важен для этой цели. И ключевой страной здесь является Азербайджан.

В настоящее время существует один основной коридор - Южный газовый коридор, состоящий из Южно-Кавказского газопровода/SCP, Трансанатолийского газопровода/TANAP и Трансадриатического трубопровода/TAP, по которым азербайджанский газ поступает в Европу. Нефть экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Сегодня партнерство ЕС с Баку основывается на двух важнейших программах: Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, действующем с 1999 года, и Стратегии Евросоюза на Южном Кавказе в рамках программы "Восточное партнерство", действующей с 2010 года. ЕС является основным торговым партнером Баку. С девятью членами ЕС Азербайджан подписал или принял декларации о стратегическом партнёрстве, о чем недавно заявил Президент Ильхам Алиев.

Что касается, в частности, газа, то в июле 2022 года ЕС и Азербайджан заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому Баку удвоит экспорт газа в ЕС к 2027 году, доведя его до 20 млрд куб. м, и расширит Южный газовый коридор с помощью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Недавно на COP28 Президент Ильхам Алиев заявил, что они могут достичь цели удвоения экспорта природного газа в Европу. В ходе встречи министра энергетики Азербайджана и комиссара ЕС по вопросам энергетики на COP28 обсуждалось партнерство ЕС с Баку, в частности, расширение Южного газового коридора, реализация плана "Кольцо солидарности", а также зеленый энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа".

Зеленый переход

Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана оценивается в 27 000 МВт, включая 3 000 МВт ветровой энергии, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергетического потенциала и 520 МВт горных рек.

Что касается сотрудничества с ЕС, то в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния, Венгрия заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики. Это первый из, возможно, многих других проектов, которые могут быть осуществлены с Евросоюзом.

Средний коридор

Центральная Азия идет по пути региональной интеграции через организацию Центрально-Азиатское сотрудничество (в котором также участвуют Азербайджан и Грузия). Связь с европейским континентом через Средний коридор стала бы важным активом не только для торговли, но и для развития возобновляемых источников энергии, обладающих огромным потенциалом.

Также есть важнейший вопрос, который должен быть решен, - связь между Турцией и основной частью Азербайджана через Зангезурский коридор. Недавно Баку и Ереван заявили, что они приближаются к мирному соглашению посредством мер по укреплению доверия, поэтому решение проблемы Зангезурского коридора будет важным элементом", - заключил Маурицио Джери.