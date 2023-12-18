Армянская церковь становится пристанищем потенциальных террористов

Автор: Байрам Эльшадов

Риторика армянской церкви является пугающей и указывает на тенденцию о том, что армянское духовенство превращается в рекрутинговый центр потенциальных террористов. Так, глава региональной Епархии армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян публично признался в том, что он - реваншист до последнего вздоха.

Антиазербайджанская политика среди различных кругов армян явление не новое. Также как и политические баталии, которые разворачиваются на фоне этой риторики. В целом, вопрос армяно-азербайджанских отношений стал в Армении весьма своеобразной проблемой, каждый выход из которой чреват потерями для армян.

И эта неоднозначность создает условия для различных сил, которые пытаются подорвать авторитет центральной власти и улучшить свои позиции по отношению к ней. Вчера мы говорили о разногласиях и открытом вызове, который бросила диаспора Пашиняну. В случае отношений диаспоры и Пашиняна такие тенденции прослеживались уже несколько месяцев и на это имеются свои причины, о которых мы говорили вчера.

Но есть еще один центр силы, который имеет не малое влияние, и который не очень доволен тем, как Пашинян ведет политику. Армянская церковь, во многом, является одной из самых радикальных сил в Армении. И, как и в случае с диаспорой, армянская церковь и Пашинян не ладят.

Но последние события указывают на то, что армянское духовенство занимается открытым радикализмом и пытается манипулировать вопросом нормализации отношений с Азербайджаном для увеличения политического влияния церкви.

Один из глав региональной епархии армянской церкви открыто признал, что считает себя реваншистом и "будет жить так до последней секунды своей жизни". Он добавил, что "это не подразумевает ненависти, напротив, это подразумевает любовь, оно предполагает преданность делу, это предполагает бесконечную веру, величайшую надежду, жертвенность, мужество и все добродетели, а не наоборот". И последний пункт, который также является интересным. Архиепископ, говоря о Карабахе отметил, что "для нас (армян - прим.) это была завоеванная сладость, и так и должно быть".

И если отбросить политические моменты о том, что некоторые члены армянской церкви используют отношения Баку и Еревана для продвижения своей политической повестки, то можно задуматься о вопросе безопасности. Ведь получается, что армянская церковь открыто выступает за продолжение вражды с Азербайджаном. И это заставляет задуматься о следующем: как скоро армянские церкви превратятся в рекрутинговые центры для террористов и боевиков? Ведь среди армян не мало людей, которые готовы согласиться с позицией церкви и пойти по иррациональному пути развития отношений с Баку.

Такая риторика армянской церкви напоминает поведение радикальных священнослужителей на Ближнем Востоке, которые использовали контекст политических проблем, существующей ненависти к западным странам и стремление предложить смысл жизни для молодых людей. В контексте Армении и церкви этим смыслом является "восстановление справедливости" и армянская реконкиста Карабаха.

Тенденции, которые демонстрирует армянская церковь являются очень тревожными и дают пищу для размышлений. Ведь если такое случится, то ситуация в Армении станет непредсказуемой, учитывая раскол между церковью и Пашиняном, так как это может привести к неконституционным действиям в самой Армении. В таком гипотетическом сценарии это сделает будущие намерения Армении непредсказуемыми, что приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

В Армении должны очень внимательно оценить возможность такого развития событий. Ведь если это случится, правительству придется иметь дело с идеологической полувоеннизированной структурой, что нарушит монополию центральной власти на жестокость.