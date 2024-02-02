Госдеп США не поддался на провокацию проармянского журналиста - "президентские выборы это внутренний вопрос Азербайджана"
Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер не поддался на провокации проармянского журналиста.
Как сообщает в пятницу Day.Az , в ходе брифинга Мэтью Миллер отказался комментировать провокационный вопрос о президентских выборах в Азербайджане, в частности так называемый отчет ОБСЕ.
"У меня просто нет никаких комментариев по поводу внутренних выборов в Азербайджане", - ответил пресс-секретарь.
Журналист попытался продолжить дискуссию, но Миллер перевел разговор на другую тему.
Напомним, что ранее ОБСЕ подготовила первоначальный отчет по президентским выборам в Азербайджане, в котором были отмечены некоторые проблемы, касательно условий выборов.
В то же время, 7 февраля ПА ОБСЕ проведет свое десятое наблюдение за выборами в Азербайджане (с 1995 года).
7 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в стране 7 февраля 2024 года.
Азербайджан зарегистрировал 7 кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах.
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