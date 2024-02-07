Президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания международной прессы

Внеочередные президентские выборы, проходящие 7 февраля в Азербайджане, находятся в центре внимания международной прессы.

Как сообщает в среду Day.Az, ведущие мировые СМИ информируют своих читателей о процессе голосования, который проходит в прозрачной и демократической обстановке, публикуя статьи и транслируя прямые репортажи с участков.

Агентство "Associated Press" представило прямую трансляцию на одном из избирательных участков, где избиратели активно принимали участие в избирательном процессе. В прямом эфире было отмечено, что избирательный процесс проходит беспрепятственно и свободно.

В новостях, размещенных на их платформах "Tengrinews", "lada.kz," "The Express Tribune","Daily Times","DND", "Oc-media.org", отмечено, что внеочередные президентские выборы свидетельствуют о начале новой эры в Азербайджане, впервые после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета граждане принимают активное участие в выборах, которые охватывают всю территорию страны.

Было отмечено, что проведение выборов в этот период, ставший поворотным в истории страны и характеризующийся началом нового этапа, служит своеобразным вызовом. Проведение выборов на освобожденных от оккупации территориях является ярким воплощением стремления к национальному единству и полной интеграции этих территорий в политико-административную структуру страны.

В статьях также затронута несправедливая позиция ряда зарубежных стран и международных организаций по отношению к Азербайджану, неспособность принять успехи страны, необоснованные обвинения в политических и дипломатических маневрах. Было отмечено, что в последние 20 лет наблюдаются неоспоримые показатели, отражающие реальные успехи Азербайджана. Было подчеркнуто, что с 2003 по 2022 год валовой внутренний продукт Азербайджана вырос с 7,3 миллиарда до 78,7 миллиарда долларов США, стратегические валютные резервы выросли с 1,4 миллиарда до 66,1 миллиарда долларов, проведена серьезная работа по повышению уровня жизни, доходов населения, ликвидации бедности.

В публикациях отмечается, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане являются важным этапом в политической истории страны. Продвижение вперед, решение внутренних и международных вызовов, а также использование последних достижений станут важными моментами на пути развития, намеченном Азербайджаном на будущее.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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